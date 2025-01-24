فوائد القرفة للتخلص من الانتفاخات وامراض الجهاز الهضمي

القرفة قد تكون فعّالة في تخفيف الانتفاخ وتقليل تراكم الغازات في المعدة، لاحتوائها على مركبات طبيعية تساعد في عملية الهضم، وتقليل التقلصات العضلية في الأمعاء، وتعزيز حركة الجهاز الهضمي.أضرار الإفراط في القرفةبرغم من تميزها بخصائص مضادة للالتهابات وخصائص مضادة للأكسدة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، يجب عدم الإفراط في تناول القرفة يوميًا، إذ يمكن أن تسبب مشاكل صحية عند الإسراف في تناولها، لذا يكفي من كوب إلى كوبين يوميًا.الإفراط في تناول القرفة قد يسبب أضرارًا بالكبد أو الكلى، وكذا تهيج في الفم والجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى حرقة المعدة أو اضطرابات هضمية، وأيضًا انخفاض مستوى السكر في الدم، فالاعتدال هو لتجنب أي آثار سلبية والاستفادة من فوائد القرفة الصحية.والقرفة هي واحدة من التوابل الشهيرة التي تتمتع بفوائد صحية عديدة بفعل احتوائها على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات، ففوائدها تتمثل في:1-تعزيز صحة الجهاز الهضمي.2-خفض مستوى السكر في الدم، وتنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.3-تعزيز صحة القلب، لأنها تخفض معدل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.4-تقي الجسم من الجذور الحرة، وترفع المناعة لأنها غنية بمركبات مضادة للأكسدة (البوليفينولات).5-مضادة للالتهابات، مثل التهاب المفاصل.6-تعزز صحة الدماغ، وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض، مثل ألزهايمر وباركنسون.7-مضادة للبكتيريا، ما يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي والعدوى الجلدية.8-تحسين صحة الجلد، أي تساعد في علاج حب الشباب وتحسين مظهر البشرة بفعل خصائصها المضادة للبكتيريا.