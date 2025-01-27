3 ترقيات رئيسة لـ Siri قريبًا جدًا.. ما هي؟

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جلب نظام التشغيل iOS 18.3 العديد من الميزات لسيري، من بينها استجابات أسرع ومعالجة أفضل للغة، مما يسمح لك بارتكاب أخطاء في كلامك ولا يزال من الممكن لسيري فهمك.

وحصلت سيري على تصميم جديد بالكامل، مع رسوم متحركة أنظف وواجهة أكثر بساطة. كما بإمكانك الكتابة إلى سيري، مما يسمح لك بطرح الأسئلة دون التحدث بصوت عالٍ.

وأصبحت سيري أكثر تكاملًا مع ChatGPT، مما يسمح بالإجابة عن أسئلة واقعية أكثر تعقيدًا. وفيما كل ذلك يعتبر تحسينات رائعة، ولكن هذه مجرد البداية، ولا يزال لدى أبل المزيد في جعبتها لسيري.

ثلاث ترقيات رئيسة

بعدما أطلقت أبل إصدارiOS 18.3 في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت التسريبات تتوالى حول الإصدار التجريبي التالي iOS 18.4 الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يتضمن بعض تحسينات سيري الكبيرة بدعم من Apple Intelligence. وسيكون هناك ثلاث ترقيات رئيسة لسيري وهي:

السياق الشخصي: يتيح الوعي بسياقك الشخصي لسيري مساعدتك بطرق فريدة.

على سبيل المثال إذا احتجت رقم جواز سفرك أثناء حجز رحلة، يمكن لسيري استخدام معرفتها بالمعلومات الموجودة على جهازك للمساعدة في العثور على ما تبحث عنه، دون المساس بخصوصيتك.

الوعي على الشاشة

يعمل Apple Intelligence على تمكين سيري من الوعي على الشاشة، حتى يتمكن من فهم الأشياء على شاشتك واتخاذ إجراء بشأنها. فإذا أرسل إليك أحد الأصدقاء رسالة نصية بعنوانه الجديد، فيمكنك قول "أضف هذا العنوان إلى بطاقة جهة الاتصال الخاصة به"، وستتولى سيري الأمر.

اتخاذ إجراء في التطبيقات

يمكنك الطلب من سيري إرسال البريد الإلكتروني الذي قمت بصياغته إلى جهة ما، وستعرف سيري البريد الإلكتروني الذي تشير إليه والتطبيق الموجود فيه وترسله. كذلك يمكنك أن تطلب من سيري صورة لك ووضعها في ملاحظة معينة في تطبيق Notes دون أن تلمس هاتفك. وبفضل هذه الميزات الثلاث، ستتمكن سيري أخيرًا من الوفاء بوعدها بأن تكون مساعدك الشخصي.

ترقيات سيري المستقبلية

على الرغم من عدم الإعلان رسميًا، يشاع أن iOS 19 سيتضمن ترقية كبيرة أخرى لسيري، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من المحادثة مع المساعد، على غرار روبوت الدردشة مثل ChatGPT ومن المتوقع إصدار هذه حتى ربيع عام 2026.