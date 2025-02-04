ضجة كبيرة في مصر على "محلات بلبن".. ما القصة ؟

وبين الخبراء ان هذه المحلات عملت تغييرات جوهرية في بجانب السمنة وعدم على كل ما يتعلق بالرياضة والرشاقة والصحة.واكد الحبراء ان هذه المنتجات تؤثر بصورة مباشرة على الكولسترول وهي بمثابة قمبلة ضارة تدخلها الى جسمك.وأضاف الخبراء، ان العواقب المستقبلية بظل الاستمرار في تناولها ستكون وخيمة مع التقدم في العمر، ويظهر تأثيرها الحاد على الأطفال مباشرة".وتابع الخبراء، ان "السعرات في هذه الحلويات غير طبيعية، وأحدى أسباب انتشار امراض السمنة في مصر.واردف، ان هناك كارثة صحية كبيرة في حال استمرت هذه المحلات بتصدير منتجات "محلات بلبن" ستضرب في الوقت القريب.