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ضجة كبيرة في مصر على "محلات بلبن".. ما القصة ؟

منوعات

2025-02-04 | 02:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ضجة كبيرة في مصر على &quot;محلات بلبن&quot;.. ما القصة ؟
707 مشاهدة

السومرية نيوز ـ منوعات

حذر خبراء الصحة في مصر من خطورة منتجات "محلات بلبن" المصرية على صحة المستهلك وخاصة الاطفال "بلبن "دخلت السوق المغربية مؤخرا


وبين الخبراء ان هذه المحلات عملت تغييرات جوهرية في المجتمع المصري بجانب السمنة وعدم المحافظة على كل ما يتعلق بالرياضة والرشاقة والصحة.

واكد الحبراء ان هذه المنتجات تؤثر بصورة مباشرة على الكولسترول وهي بمثابة قمبلة ضارة تدخلها الى جسمك.

وأضاف الخبراء، ان العواقب المستقبلية بظل الاستمرار في تناولها ستكون وخيمة مع التقدم في العمر، ويظهر تأثيرها الحاد على الأطفال مباشرة".

وتابع الخبراء، ان "السعرات في هذه الحلويات غير طبيعية، وأحدى أسباب انتشار امراض السمنة في مصر.

واردف، ان هناك كارثة صحية كبيرة في حال استمرت هذه المحلات بتصدير منتجات "محلات بلبن" ستضرب المجتمع في الوقت القريب.
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مصر

محلات بلبن

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