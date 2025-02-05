ما علاقة تناول البيض بأمراض القلب.. دراسة توضح

نشرت الدراسة في مجلة " Nutrients"وأظهرت أن تناول البيض من مرة إلى ست أسبوعيا لدى كبار السن الأصحاء يقلل من خطر الوفاة لأي سبب، بما في ذلك الوفاة المرتبطة بأمراض القلب، مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يتناولون البيض أو لا يتناولونه أبدا.شملت الدراسة 8,756 شخصًا يبلغون من العمر 70 عاما أو أكثر، حيث أبلغ المشاركون عن معدل تناولهم للبيض، وتم تصنيف المشاركين إلى ثلاث مجموعات: نادرًا/أبدا (1-2 في الشهر أو أقل)، أسبوعيا (1-6 في الأسبوع)، ويوميا.وصرحت الباحثة هولي وايلد، المرشحة لنيل درجة والمحاضرة بجامعة موناش، أن كبار السن الذين تناولوا البيض 1-6 في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15% لأي سبب، وبنسبة 29% لأمراض القلب، مقارنة بأولئك الذين نادرا ما تناولوا البيض.وأوضحت وايلد أن البيض يعتبر مصدرا غنيا بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات ب وحمض الفوليك والأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتاميناتE، D، A، K ، بالإضافة إلى الكولين والمعادن النادرة، مشيرةً إلى أن البيض يُعد مصدرا مفضلا للبروتين لكبار السن الذين قد يعانون من تدهور جسدي وحسي مرتبط بالتقدم في العمر.كما تناولت الدراسة تأثير تناول البيض على معدلات الوفيات بين الأشخاص ذوي أنماط غذائية مختلفة (منخفضة، معتدلة، عالية الجودة)، ووجدت أن كبار السن الذين يتبعون نظاما غذائي متوسطا إلى عالي الجودة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 33% و44% على التوالي من أمراض القلب، مما يشير إلى أن إدراج البيض ضمن نظام غذائي صحي قد يحسن من طول العمر.وأوصت الإرشادات الغذائية وجمعية القلب الأمريكية بتناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيا للأشخاص ذوي الكوليسترول الطبيعي، في حين توصي بعض الدول الأوروبية بالحد من الاستهلاك إلى 3-4 بيضات في الأسبوع، وتدعم جمعية القلب الأمريكية أيضا تناول حتى بيضتين يوميا لكبار السن الذين يعانون من مستويات كوليسترول طبيعية.وأشارت وايلد إلى أن الدراسة شملت أيضا تحليل العلاقة بين استهلاك البيض والوفيات لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول. ووجدت أن الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول الذين تناولوا البيض أسبوعيا كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 27%، مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يتناولون البيض.وتقدم هذه النتائج أدلة قد تساعد في تطوير إرشادات غذائية مبنية على الأدلة لكبار السن، مع التأكيد على أن تناول البيض باعتدال قد يساهم في تقليل مخاطر الوفاة الناجمة عن الأمراض القلبية.