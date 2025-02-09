100 ساعة.. شاهد رحلة "مستر بيست" داخل أهرامات مصر

ونشر اليوتيوبر، جيمي دونالدسون، مقطعا مدته 21 دقيقة يوثق فيها تجربته التي شاركه فيها عددا من الشباب، ورافقهم أيضا عالم الآثار المصري، زاهي حواس ومرشد سياحي، والذي حظي بملايين المشاهدات.وتضمنت جولة "مستر بيست" جولة استكشافية داخل الأهرامات الثلاثة، ودخوله لغرف ومسارات يحظر على أحد دخولها. كما تضمنت رحلته جولة على المقابر الملكية في داخل.وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد سمحت لـ"مستر بسيت" بتصوير مقاطع فيديوهات وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للأهرامات والسياحة في .واعتاد الملوك الفراعنة في تشييد الاهرامات كمقابر لهم ولأسرهم.وقد شيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر والبالغ طوله 146 مترا وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة.وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة الرابعة التي تعود إلى القرن الـ26 قبل الميلاد.