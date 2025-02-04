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"فيروس صيني" يثير الهلع.. ماذا نعرف عنه؟
منوعات
2025-02-04 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4 مشاهدة
تثير الإصابات المتزايدة بفيروس تنفسي بالصين والذي يعرف باسم ميتانيموفيروس البشري (HMPV)، مخاوف العديد من الأشخاص والبلدان، بسبب تشابه أعراضه مع أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الانفلونزا ونزلات البرد، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات، واتخاذ تدابير طارئة، ومخاوف عامة بشأن تفشي المرض.
ما هو الفيروس الرئوي البشري؟
الفيروس الرئوي البشري أو HMPV، هو فيروس تنفّسي تمّ تحديده لأول مرة عام 2001، وهو فيروس أحادي السلسلة من الحمض النووي الريبوزي، يُسبّب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي.
هو مرض موسمي يحدث عادة في فصل
الشتاء
وأوائل الربيع، ويشبه فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) والأنفلونزا.
ما هي أعراض الفيروس؟
يُسبّب الفيروس أعراضًا مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا الشائعة، مثل:
السعال
الحمى
احتقان الأنف
التعب
تتراوح فترة حضانة المرض من ثلاثة إلى ستة أيام، وقد يختلف متوسط مدة المرض حسب شدته.
ويتعافى معظم الأطفال خلال أسبوع إلى أسبوعين، ولكن قد يستمر ضيق التنفس لفترة لاحقًا. وقد تتطلّب حالات العدوى الشديدة الدخول إلى المستشفى.
وعلى عكس كوفيد-19، لا يوجد لقاح أو علاج محدد مضاد لفيروس "HMPV".
ولذلك يشمل العلاج في المقام الأول إدارة الأعراض.
وللوقاية من هذا الفيروس، يجب الالتزام بالنظافة الشخصية، وغسل الأيدي بشكل متكرّر بالماء والصابون، وتجنّب لمس الأعين والأنف أو الفم، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.
كما يجب تنظيف الأسطح الملوّثة مثل مقابض الأبواب، وتجنّب المصافحة أو تقبيل الآخرين، وتجنّب الاختلاط بالمرضى، والبقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض.
ولم تُصنّف منظمة الصحة العالمية هذا التفشّي على أنّه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن ارتفاع عدد الحالات في
الصين
دفع سلطات بكين إلى تعزيز أنظمة المراقبة.
وبما أنّ الفيروس ينتشر بالفعل في
الصين
والولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، فهناك احتمالية وجود مناعة ضده لدى فئة أكثر من تلك التي كانت ستكون ضد فيروس جديد، مثل كوفيد-19 في بداية الوباء.
للحصول على حياة صحية غذائية سليمة، شاهد حلقات برنامج بيوتيك على
موقع السومرية.
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