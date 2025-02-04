"فيروس صيني" يثير الهلع.. ماذا نعرف عنه؟

الفيروس الرئوي البشري أو HMPV، هو فيروس تنفّسي تمّ تحديده لأول مرة عام 2001، وهو فيروس أحادي السلسلة من الحمض النووي الريبوزي، يُسبّب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي.هو مرض موسمي يحدث عادة في فصل وأوائل الربيع، ويشبه فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) والأنفلونزا.يُسبّب الفيروس أعراضًا مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا الشائعة، مثل:السعالالحمىاحتقان الأنفالتعبتتراوح فترة حضانة المرض من ثلاثة إلى ستة أيام، وقد يختلف متوسط مدة المرض حسب شدته.ويتعافى معظم الأطفال خلال أسبوع إلى أسبوعين، ولكن قد يستمر ضيق التنفس لفترة لاحقًا. وقد تتطلّب حالات العدوى الشديدة الدخول إلى المستشفى.وعلى عكس كوفيد-19، لا يوجد لقاح أو علاج محدد مضاد لفيروس "HMPV".ولذلك يشمل العلاج في المقام الأول إدارة الأعراض.وللوقاية من هذا الفيروس، يجب الالتزام بالنظافة الشخصية، وغسل الأيدي بشكل متكرّر بالماء والصابون، وتجنّب لمس الأعين والأنف أو الفم، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.كما يجب تنظيف الأسطح الملوّثة مثل مقابض الأبواب، وتجنّب المصافحة أو تقبيل الآخرين، وتجنّب الاختلاط بالمرضى، والبقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض.ولم تُصنّف منظمة الصحة العالمية هذا التفشّي على أنّه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن ارتفاع عدد الحالات في دفع سلطات بكين إلى تعزيز أنظمة المراقبة.وبما أنّ الفيروس ينتشر بالفعل في والولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، فهناك احتمالية وجود مناعة ضده لدى فئة أكثر من تلك التي كانت ستكون ضد فيروس جديد، مثل كوفيد-19 في بداية الوباء.للحصول على حياة صحية غذائية سليمة، شاهد حلقات برنامج بيوتيك على