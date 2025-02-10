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أبرز 5 هواتف ذكية قادمة في 2025

منوعات

2025-02-10 | 10:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبرز 5 هواتف ذكية قادمة في 2025
427 مشاهدة

السومرية نيوز – تكنولوجيا
يتوقع أن يكون عام 2025 عامًا مثيرًا لعشاق الهواتف الذكية، حيث تتنوع الأجهزة بين الرائدة التي تتجاوز حدود الأداء والتصميم، وأخرى مبتكرة تلبي احتياجات جمهور خاص بميزات فريدة.

وفي هذا السياق، تطرق موقع "إنديان إكسبرس" إلى خمسة هواتف ذكية قادمة، من المتوقع أن تترك بصمتها في السوق بطريقتها الخاصة، وهي "iPhone SE 4" المنتظر بشغف، و"Nothing Phone 3a" الذي ترددت حوله شائعات كثيرة، و"OPPO Find N5" القابل للطي، و"Galaxy S25 Edge" الأنيق والقوي، و"Xiaomi 15 Ultra"الذي قد يغير مفاهيم التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة.
 
Apple iphone SE 4
 
في حال كنت تفكر في شراء"iPhone 14" أو حتى"iPhone 15"، فقد ترغب في انتظار "iPhone SE 4" المتوقع إطلاقه قريبًا، حيث قد يكون الخيار الأفضل.
 
وبحسب التسريبات، سيحمل الهاتف تحسينات كبيرة مقارنة بسابقه، مع تصميم عصري يضم شاشة "OLED" حافة إلى حافة، شريحة "A18" مع دعم "Apple Intelligence" ومنفذ "USB-C"، وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل.
 
كما من المتوقع أن يتفوق هذا الطراز الاقتصادي على "iPhone 15" في عدة جوانب بينما سيكون سعره أقل بكثير.
 
وعلى مستوى التصميم، يُتوقع أن يكون مشابهًا لـ"iPhone 14" مع كاميرا خلفية واحدة.
 
OPPO Find N5
 
قد يعيد الهاتف القابل للطي "OPPO Find N5"، المتوقع أن يُطلق عالميًا تحت اسم "OnePlus Open 2"، تعريف فئة الهواتف القابلة للطي.
 
ورغم أنه سيكون رقيقًا مثل الهاتف العادي عندما يُطوى، عند فتحه سيحقق سمكًا يشابه مجموعة من أربع بطاقات ائتمان.
 
كما سيكون أول هاتف قابل للطي يحمل تصنيف مقاومة الماء" IPX9".
 
ومن المتوقع أن يعمل بمعالج "Snapdragon 8 Elite" من "Qualcomm"، المستخدم في أغلب هواتف أندرويد الرائدة لعام 2025.
 
Nothing Phone (3a)
 
لمن يبحث عن هاتف عملي وسعره معقول، يعد "Nothing Phone 3a" خيارًا مثاليًا، حيث يتوقع أن يتم إطلاقه بسعر أقل من 360 دولارا، ومن المتوقع أن يركز على الكاميرا مع إضافة عدسة تليفوتوغرافية مخصصة وزر غالق كاميرا مادي مشابه لـ " iphone 16".
 
ومثل أسلافه، سيحمل إضاءة "Glyph" المميزة من "Nothing"، ومن المرجح أن يعمل بنظام "Nothing OS 3" المبني على "Android 15".
 
Galaxy S25 Edge
 
هاتف رائد نحيف وخفيف الوزن دون أي تنازلات؛ هذه هي الوعود التي يحملها "Galaxy S25 Edge".
 
 
وتم الإعلان عنه في حدث "Galaxy Unpacked"، ويهدف إلى إعادة إحياء فئة الهواتف الفاخرة والأنيقة.
 
كما أفادت التقارير أن سامسونغ قامت بإعادة تصميم مكوناته الأساسية، مثل اللوحة الأم ووحدة الكاميرا، لتحقق مزيجًا من الشكل المضغوط والقوة.
 
Xiaomi 15 Ultra
 
من المتوقع أن يكون هاتف "Xiaomi 15 Ultra"، الذي يعمل بمعالج "Snapdragon 8 Elite"، بمثابة ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة. حيث سيحمل إعداد كاميرا رباعية بالتعاون مع "Leica"، مما سيوفر أداءً غير مسبوق في تخصيص الكاميرا وأدائها.
 
كما أن الهاتف بدأ بالفعل في التوفر للطلب المسبق في بعض المناطق، ومن المتوقع أن يُعرض لأول مرة عالميًا في مؤتمر "Mobile World Congress" المقرر في مارس/آذار المقبل.

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