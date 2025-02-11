ما علاقة أدوية إنقاص الوزن بفقدان البصر.. دراسة توضح

ووفق الدراسة، تعرض 9 مرضى، بمتوسط عمر 58 عامًا، لمشكلات بصرية خطيرة، منها الاعتلال البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION)، الذي يمكن أن يتسبب في فقدان مفاجئ ودائم للرؤية.وأشار الباحثون إلى أن الأدوية التي تعتمد على هرمون GLP-1، مثل السيماغلوتيد، قد تسبب انخفاضًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.هذا التغير يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في ضغط السوائل داخل العين، مما يضر العصب البصري.الدكتور كاتز، المؤلف الرئيس للدراسة، أوضح أن هذه الأدوية فعّالة في خفض السكر، لكنها قد تزيد من خطر تورم العصب البصري أو تفاقم مشكلات الشبكية، خاصة لدى مرضى السكري.وأكد الباحثون أن فقدان البصر يعتبر أثرًا جانبيًا نادرًا لهذه الأدوية. ودعا الفريق إلى ضرورة إجراء دراسات موسعة لفهم العلاقة بين هذه الأدوية وصحة بشكل أفضل.ونصح المرضى، خصوصًا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، بمراجعة طبيب إذا ظهرت أي مشكلات بصرية أثناء استخدام هذه الأدوية.