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ما هو "الشيطان الأسود" الذي ظهر لأول مرة؟
منوعات
2025-02-12 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,143 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
لأول مرة على الإطلاق شوهدت سمكة "
الشيطان
الأسود" حيث اكتشف العلماء الحائرون واحدة قبالة ساحل تينيريفي بجسم أسود كبير وفم مليء بالأنياب، فلا عجب أن تُعرف هذه السمكة باسم "
الشيطان
الأسود".
فعادة لا تظهر سمكة
الشيطان
الأسود، إلا في قاع البحر، على أعماق تتراوح بين 200 و2000 متر.
لكن العلماء الذين كانوا يستكشفون المياه قبالة ساحل تينيريفي كانوا في مفاجأة، بعد رصد مخلوق على السطح لأول مرة.
نشر
ديفيد
جارا بوغونا، وهو عالم بحار، مقطع فيديو للسمكة على إنستغرام.
وكتب: "قد تكون هذه أول مشاهدة مسجلة في العالم لشيطان أسود على قيد الحياة، في وضح
النهار
وعلى السطح".
وسمكة الحدباء هي نوع من شيطان البحر الأسود في عائلة Melanocetidae، والتي تعني "الحوت الأسود" باللغة
اليونانية
.
ويتميز هذا النوع بجسم بني غامق أو أسود، وفم كبير عمودي تقريبًا - بأسنان طويلة مدببة.
نظرًا لمظهره المخيف، فربما لا يكون من المستغرب أن يكون هذا النوع قادرًا على أكل فريسة أكبر منه حجمًا.
وعادة ما يعيش هذا النوع في المناطق البحرية العميقة.
وكتب السيد بوغونا على إنستغرام: "إنه حيوان مفترس حقيقي يعيش في قاع البحر على عمق يتراوح بين 200 و2000 متر".
ورصد الباحثون السمكة على السطح خلال رحلة استكشافية قبالة ساحل تينيريفي الأسبوع الماضي.
لا يزال من غير الواضح كيف ولماذا كانت السمكة على السطح.
وأضاف العالم "الدافع وراء وجودها في مثل هذه المياه الضحلة غير مؤكد"."ربما بسبب المرض، أو المنبع، أو الفرار من حيوان مفترس، وما إلى ذلك".
حتى الآن، تمت مشاركة الفيديو أكثر من 7000 مرة، وحصد أكثر من 436000 إعجاب.
وفي معرض تعليقه على الصورة، كتب أحد المستخدمين: "ربما كانت السمكة تهرب من شيء ما، شيء حدث هناك في الأسفل".
وأضاف آخر: "بدأت مخلوقات من الأعماق في الظهور على السطح وهناك شيء يدفعها إلى الظهور وهذا أمر مزعج".
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