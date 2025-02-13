موعد تغيير الاقدار.. ابرز الاعمال والمستحبات في ليلة النصف من شعبان

1. صلاة ركعتين: في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة مرة وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وهذه الصلاة تعتبر من أعظم الأعمال التي يُستحب أن يؤديها المسلم في هذه .

2. الدعاء والذكر: يُستحب الإكثار من الدعاء في هذه الليلة، ومنها الدعاء المعروف بـ “اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام…” وهو من الأدعية التي يُستحب أن تقال.

3. زيارة الإمام (عليه السلام): يُستحب أن يُصلى على الإمام (عليه السلام) في هذه الليلة، كما يُستحب زيارة قبره، إذ يعتقد المؤمنون أن زيارة الإمام في هذه لها ثواب .

4. إحياء الليلة: من الأعمال المستحبة هو إحياء بالصلاة والذكر والدعاء، مع الإكثار من الاستغفار والتوبة.

من أبرز الأعمال المستحبة في هذه الليلة:ومن بركات هذه اللّيلة المباركة انّها ميلاد سلطان العصر وامام الزّمان (عج)، ولد عند السّحر سنة خمس وخمسين ومائتين في سرّ مَن رأى، وهذا ما يزيد هذه اللّيلة شرفاً وفضلاً؛ ولهذه ميزة خاصة عن باقي الليالي ومما زاد هذه شرفاًَ وهو ولادة نور من الانوار المحمدية عند سحر يوم الخامس عشر من في سنة (255هـ) التي بشرتنا الروايات الشريفة بهذا المولود العظيم الذي يملأ الارض قسطاًَ وعدلا ألا وهو الامام محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.وفي هذه يكون الدعاء مستجاب، ويقال إن الله تعالى ينزل في هذه إلى السماء الدنيا ويغفر للمؤمنين، فيمنحهم فرصة للتوبة.هذه الأعمال وغيرها من الأدعية والصلوات تأتي في إطار تكثيف العبادة والالتزام بالصلاة والذكر، خاصة في هذه المباركة التي تفتح فيها أبواب الرحمة والمغفرة.