عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة.. ما القصة؟

نيوز – دولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادثة غريبة في ولاية خنشلة في الجزائر، بطلها شابان جزائريان تحول عزاؤهما إلى فرح واحتفالات عارمة بإطلاق الألعاب النارية.

في التفاصيل، كان قد أقام أهالي الشابين بيت عزاء لابنيهما، وهما من عائلة واحدة، بعد أن وردت أخبار بوفاتهما خلال رحلة هجرة غير قانونية عبر لاتفيا وبيلاروسيا.

وخلال عزاء نسيم وابن عمه الطاهر مصباحي، تلقت العائلة مكالمة هاتفية أكدت أن الشابين لا يزالان على قيد الحياة، وأن خبر وفاتهما مجرد إشاعة.

ليتحول الجو الجنائزي في لحظات إلى احتفالات عارمة، فقد بدأ الجميع الاحتفال بالخبر عبر إطلاق المفرقعات.

وقدم أحد الشبان شكره لسكان منطقتهم كبيرهم وصغيرهم. وقال:" لقينا ولادنا حيين نحمد الله كثيرا".

كذلك، تفاعل مئات الجزائريين مع التواصل، معبرين عن فرحتهم لنجاة الشابين من الموت.