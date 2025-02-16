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من المرجح أن تكشف أبل عن هاتف " SE 4"، الذي قد يُطلق عليه أيضًا " 16E"، في 19 شباط الحالي، وفقًا لموقع The Indian Express .

وبالمقارنة مع سابقه "iPhone SE 3"، من المتوقع أن يشهد "iPhone SE 4" تحديثات كبيرة في التصميم والمواصفات، مما يجعله أقرب إلى سلسلة "iPhone 16" الرائدة.

إذا كنت من مستخدمي "iPhone SE 3" وتفكر في الترقية إلى "iPhone SE 4" في عام 2025، فإليك خمس ميزات رئيسية تجعله خيارًا مثيرًا.

ومن المتوقع أن يأتي "iPhone SE 4" بتصميم مشابه لجهاز "iPhone 14" مع بعض التعديلات الطفيفة، وفقًا للتسريبات.

وسيحتوي الهاتف على هيكل زجاجي معدني وكاميرا خلفية واحدة، بالإضافة إلى منفذ "USB-C" أسوةً بجميع أجهزة آيفون الحديثة.

كما سيتضمن الهاتف زر العمل الجديد بدلاً من مفتاح كتم الصوت التقليدي، مع مقاومة الماء عبر تصنيف IP68.

كاميرا بدقة 48 ميغابكسل

سيتميز "iPhone SE 4" بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K مع دعم Dolby Vision وإمكانية التقريب البصري 2X.

أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعرات إضافية لدعم تقنية Face ID، وهي ترقية كبيرة مقارنةً بتقنية Touch ID في "iPhone SE 3".

شاشة أكبر وأوضح

بينما يتميز "iPhone SE 3" بشاشة صغيرة بحجم 4.7 بوصة، سيأتي "iPhone SE 4" بشاشة 6.1 بوصة من نوع OLED بدقة FHD، وهي مماثلة لشاشة "iPhone 14".

ورغم أن الهاتف قد لا يتضمن "Dynamic Island" كما في هواتف 15/16، إلا أن الشاشة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الجودة والتصميم مقارنةً بشاشة LCD في "iPhone SE 3".

شريحة "A18" للأداء المتفوق

تشير التقارير إلى أن "iPhone SE 4" سيعمل بشريحة "A18" الأحدث من أبل، المبنية بتقنية 3 نانومتر، وهي الشريحة المستخدمة نفسها في "iPhone 16"، مما يمنحه أداءً مماثلًا لأحدث أجهزة آيفون.

كما سيدعم الهاتف تشغيل ألعاب AAA المتطلبة، مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لتعزيز أداء تعدد المهام.

التكامل مع "Apple Intelligence"

سيعمل "iPhone SE 4" بنظام iOS 18.3، الذي يدعم الذكاء الاصطناعي من أبل (Apple Intelligence). ورغم أن "iPhone SE 3" سيحصل على نظام التشغيل نفسه، إلا أن النسخة الأحدث ستدعم ميزات إضافية بفضل العتاد الأقوى.

كما سيحصل "iPhone SE 4" على تحديثات رئيسية لمدة 4 إلى 5 سنوات، بينما سيحصل "iPhone SE 3" على دعم برمجي لمدة عامين إضافيين فقط.

وبفضل هذه التحسينات، يُتوقع أن يكون "iPhone SE 4" ترقية كبيرة عن "iPhone SE 3"، حيث يأتي بتصميم عصري، وكاميرا متطورة، وشاشة OLED أكبر، وشريحة A18 القوية.

كما يوفر مزايا مثل Face ID، ومنفذ USB-C، ودعم Apple Intelligence، مما يجعله أكثر توافقًا مع أجهزة أبل الرائدة، مع الحفاظ على التكلفة المعقولة لخط SE.