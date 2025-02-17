الملكة رانيا في لحظات عائلية دافئة مع حفيدتها

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شاركت الملكة رانيا العبد الله مقطع فيديو مؤثر عبر حساباتها الرسمية التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات الفرح التي غمرت العائلة المالكة بمناسبة ولادة حفيدتها أمينة، المولودة الأولى للأميرة وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره داخل مستشفى هاشم العسكري في محافظة العقبة، أجواء عائلية دافئة، حيث وضعت الملكة مصحفاً صغيراً وخرزة زرقاء بجانب المولودة، في تقليد رمزي لحماية المولود الجديد.

وزادت الأجواء بهجة مع مرافقة الفيديو لأغنية "سر السعادة" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، مما أضفى عليه طابعاً مؤثراً.

كما ظهر في الفيديو أفراد العائلة، من بينهم ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة وطفلتهما الأميرة إيمان، إلى جانب الأميرة سلمى، بالإضافة إلى الملك عبدالله الثاني، الذي بدت عليه ملامح السعادة بهذه المناسبة العائلية.

وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بعبارة "أمينة الغالية وسط العيلة"، تعبيراً عن دفء العائلة وفرحتها بهذه الإضافة الجديدة للأسرة.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبروا عن فرحتهم بهذه اللحظات العائلية الدافئة، مقدمين التهاني للعائلة الهاشمية ومتمنين للمولودة أمينة حياة مليئة بالسعادة والصحة.