5 نصائح لإبعاد المتسللين عن كاميرات المراقبة

نيوز – منوعات

عندما تراقب الكاميرات مساحات منزلك الثمينة، من المهم معرفة نقاط الضعف الأمنية والاختراق الخاصة بها.

فقد واجهت كاميرات الأمان كوارث في الماضي، الأمر الذي سمح للغرباء برؤية مقاطع فيديو منزلية لأشخاص آخرين.

كذلك، يمكن للمتسللين أحيانًا محاولة الاستيلاء على ما تبثه الكاميرات، ما قد يعرض خصوصيتك للخطر.

لكن لحسن الحظ، يعد اختراق أمان كاميرات المنزل نادرًا جدًا، وعادة ما يكون سببه شخص تعرفه بالفعل.

ولكن للحماية من الاتصالات عن بعد أو التجسس من أشخاص غير جديرين بالثقة يمكنهم الوصول إلى كاميراتك، هناك العديد من النصائح التي يجب عليك اتباعها.

لا تشترِ نماذج مقلدة

لا يهم مدى جودة الصفقات التي قد تحصل عليها، فالجودة هي الأهم عند اختيار كاميرا أمان، لذلك تجنب الشراء من العلامات التجارية غير المعروفة، أو شراء المنتجات المقلدة.

وهناك مشكلة مماثلة ومحبطة للغاية هي شراء الكاميرات المستعملة، لأنك لا تعرف أي برنامج لا يزال موجودًا عليها.

وهذه هي إحدى الطرق الوحيدة التي يمكن لمجرمي الإنترنت المغامرين من خلالها الوصول إلى منازل عشوائية، لذا ابتعد عن النماذج المستعملة.

التشفير من البداية إلى النهاية

يعني التشفير من البداية إلى النهاية ببساطة أن البيانات من جهازك مشفرة قبل أن تذهب إلى أي مكان.

وإذا تم اعتراض هذه البيانات عبر اختراق شبكة واي فاي، أو عبر اختراق الكاميرات، فلن يتمكن اللصوص من فهمها أو مشاهدة مقاطع فيديو فيها أو استخدامها لأي شيء.

بالإضافة إلى ذلك، فهذا يعني أن الشركات تحتفظ بالبيانات مشفرة على خوادمها حتى لا يتمكن الموظفون العشوائيون من التجسس عليها.

كلمة مرور قوية

إذا تمكن مجرم الإنترنت من الوصول إلى نظام واي فاي المنزلي، فيمكنه غالبًا العثور على العديد من الأجهزة المتصلة ومحاولة استخدامها، بما في ذلك كاميرات الأمان.

ويعد أمان جهاز الراوتر القوي خط الدفاع الأول ضد أي من هذه المشكلات. لذلك قم بتعيين كلمة مرور قوية لجهاز الراوتر وتغييرها كل فترة.

تنزيل التحديثات

قم بتشغيل التحديثات التلقائية إذا كانت متوفرة، مع أن التحديثات تصل دائمًا إلى تطبيق كاميرا الأمان لديك.

وقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الكاميرا بانتظام حتى يتمكن من البحث عن التحديثات إذا لزم الأمر. مع العلم أن هذه التحديثات لا تعمل على إصلاح الأخطاء أو إضافة ميزات فحسب، بل أيضًا على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين الأمان بشكل عام.

تمكين المصادقة الثنائية

إذا كانت كاميرا الأمان الخاصة بك تستخدم مصادقة ثنائية العوامل لتسجيل الدخول، فقم بتمكينها. وتتطلب عمليات تسجيل الدخول بعد ذلك المصادقة من قناة أخرى، مثل رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو التعرف على الوجه.

بهذه الطريقة، لا يمكن لأي شخص غريب تسجيل الدخول إلى تطبيق الكاميرا بسهولة.