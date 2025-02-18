اغلاق مطارات وحرب عالمية وتفشي فيروس.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2025

أعلنت عن أبرز توقعاتها حول حدوث بعض الأعطال في الأنظمة لكبري والتي من المحتمل أن تؤثر على النواحي الاقتصادية والتجارية وتوقعت بوقف حركة المطارات والتي تسبب أزمة عالمية وقد أعلنت في بداية عام 2025 عن توقف حركة المطارات بسبب مشاكل تكنولوجية وهذا من ضمن توقعات ليلي عب اللطيف في نهاية عام 2024.آخر توقعات لـ 2025توقعت ليلي خلال الفترة السابقة عن حدوث بعض الأشياء والتي جاء من ضمنها ما يلي:حدوث توقف في المطارات العالمية وثم بالفعل توقفها في مع بداية عام 2025.بتفشي فيروس أقوى من فيروس كورونا والذي سيؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للكثيرين على مستوي العالم.حدوث ظواهر فلكية بسقوط أجسام غريبة من السماء وحدوث ظواهر غير طبيعية مرعبة.حدوث أحداث رياضية جديدة لصالح مصر هذا العام.إفلاس واحد من أكبر البنوك في العالم في عام 2025.حدوث حرب عالمية ثالثة في السنوات القليلة المقبلة.مصر سوف تتعافي اقتصاديًا وتحصل على صفقات كبيرة.اعتزال فنانة مصرية مشهورة وارتدائها الحجاب.