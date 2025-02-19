مع اقتراب رمضان.. عادات بسيطة افعلها يومياً لتعزز تركيزك بالعمل

وفي ظل الساعات الطويلة من الامتناع عن الطعام والشراب، تبرز أهمية العناية بالصحة الإدراكية، حيث يمكن لممارسات بسيطة لا تتجاوز 5 دقائق يومياً أن تساهم في تعزيز الذاكرة والتركيز وتحسين الأداء الذهني.وفقاً لصحيفة Times of India، فإن العقل النشط ضروري للإنتاجية والابتكار، خاصة خلال رمضان، حيث يحتاج الصائم إلى الحفاظ على طاقته الذهنية خلال فترات العمل والعبادة. ومن بين هذه العادات المفيدة:- التأمل: ممارسة تمارين التنفس العميق أو اليقظة الذهنية لبضع دقائق يومياً تساعد على تهدئة العقل، تقليل التوتر، وتعزيز الروابط العصبية، مما ينعكس إيجاباً على الصفاء الذهني خلال ساعات الصيام.- حل الألغاز: تحفيز العقل عبر مثل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو يعزز التفكير النقدي ويقوي الذاكرة، مما يساعد على البقاء في حالة ذهنية نشطة خلال الشهر الفضيل.- النشاط البدني: حتى مع ساعات الصيام، يمكن لممارسة تمارين خفيفة مثل المشي السريع أو التمدد أن تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم التركيز والانتباه، خاصة خلال فترات العمل أو العبادات المسائية.- تدوين الأفكار: كتابة الملاحظات اليومية أو الخواطر تساهم في قدرة الدماغ على المعالجة الإدراكية، وتعزز الاحتفاظ بالمعلومات، وهو أمر مهم في رمضان لتسجيل الأهداف والإنجازات الروحية.أطعمة تعزز صحة الدماغ في رمضانيمكن للنظام الغذائي خلال الشهر الكريم أن يكون عاملاً أساسياً في دعم الوظائف الإدراكية، ومن بين الأطعمة التي ينصح بها:- الأسماك الدهنية: غنية بأحماض أوميغا-3 التي تحافظ على صحة الدماغ وتحمي من التدهور المعرفي.- التوت الأزرق: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز التواصل بين خلايا الدماغ وتحميه من الإجهاد التأكسدي.- المكسرات والبذور: غنية بفيتامين E، مما يساعد في الذاكرة وتقليل مخاطر التدهور العقلي.- الشوكولاتة الداكنة: تمد الجسم بالكافيين والفلافونويد، مما يحفز التركيز واليقظة.- الخضروات الورقية: تساهم في إبطاء التراجع المعرفي المرتبط بالعمر بفضل محتواها العالي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.حتى مع تغير مواعيد النوم والطعام في رمضان، تبقى التمارين البدنية وسيلة فعالة لدعم صحة الدماغ، إذ تساعد الرياضات الهوائية مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة على تدفق الدم وتعزيز نمو الخلايا العصبية. كما تساهم تمارين التمدد واليوغا في تقليل التوتر وتحسين الصفاء الذهني.للحفاظ على التركيز والذاكرة، يجب الحد من الإفراط في تناول السكريات والأطعمة المصنعة، حيث تؤدي إلى التهابات قد تؤثر سلباً على الإدراك. كما أن قلة النوم والإجهاد المزمن يضعفان القدرات العقلية، لذا من الضروري الحرص على النوم الجيد وتجنب السهر الطويل دون فائدة.يجب أيضاً تقليل الوقت الذي يتم قضاؤه أمام الشاشات والمشتتات الرقمية، خاصة خلال الليل، حيث قد تؤثر على جودة النوم. كما يُفضل تجنب العزلة الاجتماعية، حيث تلعب العلاقات الاجتماعية دوراً هاماً في دعم النفسية والعقلية.رمضان فرصة مثالية لإعادة ضبط العادات اليومية، والعناية بالصحة الذهنية من خلال ممارسات بسيطة لا تتطلب سوى دقائق قليلة، لكنها تعزز الإنتاجية وتحسن جودة الحياة خلال الشهر الكريم وما بعده.