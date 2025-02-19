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حسابك على "إنستغرام" قد يكون في خطر

منوعات

2025-02-19 | 12:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حسابك على &quot;إنستغرام&quot; قد يكون في خطر
221 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
في عصر تزايد الاحتيال الإلكتروني، لم تعد كلمات المرور القوية وحدها كافية لحماية حساباتك على الإنترنت. فمع تطور أساليب الاختراق، أصبح مجرمو الإنترنت أكثر دهاءً في استغلال الثقة بين الأصدقاء والمتابعين لخداع الضحايا وسرقة بياناتهم.

وأصبح التصيد الاحتيالي ظاهرة شائعة اليوم، بدءاً من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة عبر Gmail وصولاً إلى رسائل واتساب الاحتيالية. ولكن واحدة من المنصات التي تأثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة هي إنستغرام.
 
هل سيصبح زر عدم الإعجاب للتعليقات متاحاً على إنستغرام؟
 
المتسللون عادوا مجدداً لاستغلال الثغرات المتعلقة بالحسابات المخترقة، حيث يحاولون خداع المستخدمين عبر طلب "المساعدة"، ليخلقوا فخاً ينقضون فيه على ضحايا آخرين.
 
هذا الأمر يساعدهم في بناء شبكة لسرقة البيانات السرية للحسابات.
 
لحسن الحظ، كشف أحد خبراء الأمن السيبراني عن طريقة عمل هذه الخدع وما يجب عليك فعله إذا وقعت في فخ هذه الأكاذيب التي قد تهدد حسابك على إنستغرام.
 
اختراق بثلاث خطوات
 
قدمت ماريا أبيرادور، المتخصصة في الجرائم الإلكترونية، شرحاً حول الأسلوب الجديد الذي يتبعه المتسللون لاختراق حسابات العديد من الأشخاص الأبرياء، وهذه المرة، لا يتعلق الأمر بسرقة بيانات بطاقات الائتمان أو عمليات الاحتيال المزيفة، بل بأسلوب جديد يرتبط بما يُسمى "أصوات المسابقات".
 
في الماضي، كان الكثيرون يتقدمون للمشاركة في مسابقات أو للحصول على جوائز، ولكن، الآن، أصبح الأمر مجرد وسيلة جديدة يستخدمها مجرمو الإنترنت لاختراق حسابات المستخدمين.
 
ويتم ذلك عندما يرسل المتسللون رسائل من حسابات معروفة للمستخدمين، مثل متابعين أو أصدقاء موثوقين، مما يجعل اكتشافهم أمراً صعباً للغاية.
 
كيف يعمل هذا الأسلوب؟
 
يُرسل إليك أحد الأصدقاء أو المعارف طلباً للمساعدة في التصويت على مسابقة سجلوا فيها. إذا وافقت، سيُرسل إليك رابطاً يمكنك من خلاله التصويت بسهولة. وعندما تضغط على الرابط، يُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على "إنستغرام" للإدلاء بصوتك، وهنا تبدأ عملية الاحتيال.
 
من خلال هذه الطريقة، يتمكن المتسللون من اختراق حسابات المستخدمين. وتصبح الضحية التالية هي الأشخاص الذين يتلقون رسالة من الحساب المخترق، مما يجعل الأمر يبدو وكأنهم يتلقون رسالة من صديق أو أحد أفراد الأسرة.
 
كما يتسبب ذلك في انتشار الخطر بين المستخدمين، إذ يفقد المتضررون السيطرة على حساباتهم. لذلك، من الضروري أن يكون الجميع حذراً عند التعامل مع الرسائل، وأن يتحققوا من صحتها قبل اتخاذ أي خطوة.
 
ماذا تفعل؟
 
من الصعب اكتشاف هذا النوع من الاحتيال، لذا من الممكن أن يتأثر العديد من المستخدمين حالياً. إذا قمت بالضغط على الرابط المرسل من المتسللين، فإن أول خطوة يجب أن تتخذها هي إبلاغ جميع من تعرفهم.
 
كما يجب أن يتأكد الجميع من الوضع الحالي حتى لا يقعوا في نفس الفخ إذا تلقوا رسائل منك، وأن يكونوا على دراية بما يحدث على المنصة.
 
لحماية نفسك، يجب التواصل مع الشخص الذي طلب منك التصويت على إنستغرام عبر وسائل تواصل أخرى، مثل الرسائل أو الهاتف، لتأكيد أنه هو بالفعل من طلب منك ذلك.
 
كيفية حماية حسابك؟
 
من الأفضل تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، حيث حتى لو تمكن المتسللون من الحصول على بياناتك، فلن يتمكنوا من الوصول إلى حسابك دون رمز التحقق المرسل إلى بريدك الإلكتروني أو عبر رسالة "SMS".
 
ولتفعيل هذه الميزة، اذهب إلى الإعدادات ثم إلى الأمان ثم إلى المصادقة ذات الخطوتين واتباع التعليمات الظاهرة. ومن المهم أن تكون دائمًا حذراً، وتقوم بتفعيل جميع خيارات الأمان على حساباتك الاجتماعية.
 
وتذكر أن "إنستغرام" ليس المنصة الوحيدة التي تتعرض لهذه العمليات الاحتيالية، إذ توجد أيضاً العديد من الخدع على فيسبوك. لذا، من الأفضل تفعيل جميع إعدادات الخصوصية والأمان في مركز حساب "Meta" تحسباً لأي محاولة اختراق.

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