أسرار جديدة وأسطورة قديمة تفتحها مقبرة تحتمس الثاني بمصر

وبحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن مقبرة تحتمس الثاني هي "آخر مقبرة مفقودة لملوك الأسرة الثامنة عشرة في مصر، جرى اكتشافها أثناء أعمال حفائر بجبل طيبة غرب مدينة الأقصر، جنوب البلاد".يؤكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المعلومات المتداولة حول اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني باعتبارها المقبرة الملكية الثانية بعد مقبرة توت عنخ آمون "غير دقيقة".ويشير إلى أن "هناك مقبرة قديمة تم اكتشافها بالفعل عام 1939 للملك بسونيس الأول، ثالث ملوك الأسرة الحادية والعشرين، في منطقة صان الحجر في الشرقية، أي قبل اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، ولكن بداية الحرب العالمية الثانية حالت دون تسليط الضوء عليها بشكل مناسب"، حسب قوله.يصف محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هذا الاكتشاف بأنه من أهم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة، حيث تم العثور لأول مرة على الأثاث الجنائزي للملك تحتمس الثاني، الذي لم يوجد له أي أثاث جنائزي في المتاحف العالمية.