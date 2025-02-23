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"فضحتنا بكل مكان".. ماذا فعلت "أم سجدة"؟

منوعات

2025-02-23 | 12:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;فضحتنا بكل مكان&quot;.. ماذا فعلت &quot;أم سجدة&quot;؟
1,212 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تعرضت البلوغر المصرية "أم سجدة" لهجوم غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارتها الأخيرة إلى دبي وتصوير فيديوهات على "تيك توك" وهي تتعامل فيها بسذاجة، وتختلق مواقف محرجة، بحسب ما أكده متابعون.

واتهم المتابعون "أم سجدة" بتصدير صورة مسيئة للمصريات وتعمد استخدام ألفاظ وعبارات صادمة فضلًا عن الظهور بملابس "غير لائقة" من أجل تصدر الترند، وتحقيق نسب مشاهدات عالية.
 
رحلة "أم سجدة" بدأت بالفيديوهات التي بثتها على متن الطائرة المتجهة من القاهرة إلى دبي برفقة مضيفة الطيران، فانتقد المتابعون طريقة تعاملها مع طاقم الضيافة، وتحدثها معهم بصوت مرتفع، فضلًا عن عدم إجادتها اللغة الإنجليزية أو حتى عبارات بسيطة للتواصل معهم والتعبير عن ما تريده.
 
وقالوا إنها تعمدت إظهار عدم إجادة التصرف في المواقف، ما أضطر ركاب الطائرة لترجمة ما تقوله لمضيفة الطيران التي تتحدث اللغة الإنجليزية، وجاء في تعليقات المتابعين "المضيفة خايفة منها"، وقال آخر: "أم سجدة اللي فضحانا في كل حتة".
 
ولاحقًا، ظهرت "أم سجدة" أمام برج خليفة برفقة زوار الموقع من جنسيات أجنبية، وبدت في مقاطعها وكأنها تطارد بعض السائحين وتفتعل مواقف محرجة معهم، وتتحدث بأسلوب غير لائق، حيث استخدمت عبارات وكلمات" غير صحيحة" باللغة الإنجليزية لجذب انتباه من حولها، بحسب ما أكده المتابعون.
 
كما انتقد المعلقون ملابس "أم سجدة" وارتدائها مشغولات ذهبية ضخمة، بينما قامت بتعريف نفسها للناس أمام برج خليفة فقالت "أنا أم سجدة فواتشح".
 
كل تلك المقاطع على "تيك توك" وضعت أم سجدة في مرمى الاتهامات حيث اتهمها المتابعون بسعيها وراء الترند وتحقيق مزيد من المشاهدات والأرباح، غير معنيه بالصوره التي قد تعكسها عن بلدها في الخارج.
 
يذكر أن "أم سجدة" كانت قد تصدرت الترند من قبل بعبارة "فواتشح يا وحيد"حيث ظهرت برفقة مصفف شعر شهير وهي تطلب منة تلوين شعرها باللون الأصفر الفاقع، وحققت مقاطعهما آنذاك نسب.

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ام

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