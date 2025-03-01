خطر جديد يداهم مستخدمي السجائر الالكترونية

رغم أن التدخين الإلكتروني يروّج له كوسيلة للإقلاع عن التدخين التقليدي، إلا أن الاستخدام المفرط له قد يسبب مشكلات صحية، خاصة في الفم.وأوضحت سميتا ميرا، طبيبة الأسنان الرئيسية في عيادة Neem Tree Practice للأسنان، أن استهلاك كميات كبيرة من النيكوتين، إلى جانب جفاف الفم الناتج عن التدخين الإلكتروني، يؤدي إلى انخفاض القدرة على تذوق الطعام.وأضافت: "إذا كنت تعاني من لسان التدخين الإلكتروني، فمن الضروري تقليل استخدام السجائر الإلكترونية والاهتمام بصحة الفم".وللتخفيف من أعراض "لسان التدخين الإلكتروني"، نصحت سميتا بما يلي:شرب كميات كافية من الماء: يعد الجفاف أحد الأسباب الرئيسية للحالة، لذا فإن الحفاظ على الترطيب أمر ضروري.تنظيف الفم جيدا: من خلال غسل الأسنان وتنظيف اللسان بفرشاة الأسنان أو مكشطة اللسان.مخاطر أخرى للتدخين الإلكتروني على الفمتساقط الأسنان بسبب تأثير المواد الكيميائية على اللثة والعظام الداعمة للأسنان.زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم، حيث تحتوي بعض سوائل التدخين الإلكتروني على مواد كيميائية قد تسبب تلفا للخلايا الفموية.جفاف الفم وحساسية الأسنان نتيجة تقليل إنتاج اللعاب، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان.رائحة الفم الكريهة بسبب تراكم البكتيريا وجفاف الفم.ضعف مناعة الفم التي يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات وأمراض اللثة.وأشارت سميتا إلى أن الإقلاع عن التدخين الإلكتروني يحسن صحة الفم بشكل كبير، واقترحت بعض الطرق للمساعدة في ذلك، مثل:استخدام لاصقات النيكوتين كبدائل.الانضمام إلى مجموعات دعم توفر النصائح والتشجيع.استخدام تطبيقات إلكترونية لتتبع التقدم في الإقلاع عن التدخين.استشارة طبيب الأسنان للحصول على نصائح مخصصة لكل حالة.