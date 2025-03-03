Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عشية قمة الغد.. اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نصائح مهمة لمرضى السكري والقلب في رمضان

منوعات

2025-03-03 | 07:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نصائح مهمة لمرضى السكري والقلب في رمضان
المصدر:
وكالات
1,015 شوهد

يعتبر صيام شهر رمضان المبارك تحديا للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

لذا، ينصح الأطباء بضرورة التخطيط المسبق واستشارة الفرق الطبية لتجنب أي مضاعفات صحية.

ويتوجب على مرضى السكري، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الأنسولين أو يعانون من ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، اتخاذ احتياطات خاصة عند الصيام. فقد يؤدي الامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم أو ارتفاعها، ما قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل الحماض الكيتوني السكري (يحدث عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، مع نقص شديد في الإنسولين، ما يؤدي إلى تراكم الأحماض الكيتونية في الدم) أو الجفاف.

ويعد مرضى السكري من النوع الأول، وأولئك الذين لديهم تاريخ من انخفاض السكر الحاد أو يعانون من مضاعفات الكلى أو الأوعية الدموية، من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. لذا، قد يوصي الأطباء بعدم الصيام لهؤلاء المرضى، بينما يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، ويتم التحكم في حالتهم بشكل جيد، الصيام بعد إجراء تعديلات على جرعات الأدوية تحت إشراف طبي.

وخلال فترة الصيام، ينبغي مراقبة نسبة السكر في الدم حيث يُنصح بفحص مستويات السكر في الأوقات التالية: قبل السحور وعند الظهر وقبل الإفطار وبعد الإفطار بثلاث ساعات.

أهم النصائح للصيام الصحي لمرضى السكري

- لا تتخط وجبة السحور

تناول وجبة سحور متوازنة، مثل الحبوب الكاملة والبيض والزبادي والمكسرات والخيار والطماطم، لضمان استقرار مستوى السكر في الدم خلال النهار.

- تجنب الملح والطعام الحار والطعام الحلو

يؤكد الخبراء على ضرورة تقليل تناول التوابل والملح والسكر. ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة شديدة الملوحة، على سبيل المثال، إلى العطش لاحقا حيث يتم سحب الماء من الخلايا.

ومن المعروف أن مستويات السكر في الدم ترتفع بعد تناول الطعام، وبالتالي فإنه مع تناول الحلويات خلال وجبة الإفطار أو بعدها، سيرفع بشكل حاد من هذه المستويات.

- اختر الأطعمة ذات المؤشر الغلوكوزي المنخفض (GI)

لتجنب تقلبات نسبة السكر في الدم، اختر الأطعمة ذات المؤشر الغلوكوزي المنخفض مثل الأرز البسمتي بدلا من الأرز الأبيض العادي.

- اشرب 8 أكواب من السوائل الخالية من السكر

حاول شرب كمية كافية من السوائل الخالية من السكر أثناء السحور والإفطار لتعويض فقدان السوائل أثناء النهار، واستهدف 8 أكواب يوميا.

- تحقق من علامات ارتفاع أو انخفاض السكر أو الجفاف الشديد

كن على دراية بعلامات انخفاض أو ارتفاع سكر الدم أو الجفاف الشديد، واتخذ الإجراء اللازم عند الحاجة.

ويُنصح بكسر الصيام إذا واجهت أيا من هذه الحالات: انخفاض سكر الدم (< 4.0 مليمول/لتر)، وارتفاع سكر الدم (> 16 مليمول/لتر)، ومواجهة أعراض نقص سكر الدم مثل الرعشة والتعرق وخفقان القلب والجوع والدوخة، وكذلك أعراض الجفاف الشديد مثل الشعور بالإغماء أو الارتباك.
وإذا اضطررت إلى كسر الصيام بسبب هذه الحالات، يمكنك تعويضه في وقت لاحق.

يمكن للعديد من مرضى القلب الصيام بأمان، ولكن إذا كانت الحالة الصحية غير مستقرة، فقد يكون الصيام غير آمن. فالأشخاص الذين تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية حديثة، أو أجروا جراحة قلبية مؤخرا، يكونون أكثر عرضة للخطر، وقد يحتاجون إلى مراجعة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام.

وقد يحتاج بعض المرضى إلى تعديل أوقات تناول الأدوية أثناء الصيام، خاصة أدوية القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. لذا، يُوصى بالتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي لمعرفة كيفية تناول الدواء دون التأثير على الصحة. وفي بعض الحالات، يمكن تغيير توقيت الجرعات، مثل تناول الأدوية مرة واحدة يوميا في المساء بدلا من الصباح.

وإذا ظهرت أعراض مثل التورم في الكاحلين وضيق التنفس والإغماء أو خفقان القلب، فقد يكون ذلك مؤشرا على ضرورة التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب فورا.

ممارسة الرياضة خلال رمضان

يمكن للمرضى ممارسة الرياضة، ولكن بشدة خفيفة إلى متوسطة، مع تجنب التمارين الشاقة أثناء الصيام. فالمشي يمكن أن يكون جزءا مفيدا من النشاط البدني اليومي.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب مراجعة أطبائهم قبل ممارسة أي نشاط بدني شاق.

الإقلاع عن التدخين خلال رمضان

يعتبر شهر رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين، نظرا لأن التدخين محظور أثناء الصيام.

ويمكن للمدخنين الاستفادة من برامج الإقلاع عن التدخين والاستشارات الطبية التي توفر بدائل، مثل لصقات النيكوتين والعلكة.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

رمضان

مرضى السكري والقلب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
Play
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
Play
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
Play
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
من الأخير
Play
من الأخير
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
Play
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
Play
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
Play
بال 90
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
Play
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
الأكثر مشاهدة
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
Play
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
Play
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
Play
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
من الأخير
Play
من الأخير
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
Play
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
Play
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
Play
بال 90
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
Play
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
اخترنا لك
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام
10:14 | 2025-03-03
النساء يتحدثن أكثر من الرجال.. تجربة مثيرة عن الثرثرة اثبتت ذلك
09:23 | 2025-03-03
لماذا يزداد الوزن في رمضان؟
09:04 | 2025-03-03
بين الكلاسيكية والجرأة.. نجمات هوليوود يتألقن على سجادة الاوسكار 2025
09:00 | 2025-03-03
النجمة المشتعلة تضيء السماء.. حدث يتكرر كل 80 عاما
08:59 | 2025-03-03
أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. وفاة جيمس هاريسون
08:49 | 2025-03-03
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.