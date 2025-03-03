فرصة ذهبية لصحة أفضل.. اليكم أفضل طرق للإقلاع عن التدخين في رمضان

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عشية قمة الغد.. اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فرصة ذهبية لصحة أفضل.. اليكم أفضل طرق للإقلاع عن التدخين في رمضان

منوعات

2025-03-03 | 08:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فرصة ذهبية لصحة أفضل.. اليكم أفضل طرق للإقلاع عن التدخين في رمضان
202 شوهد

يمثل شهر رمضان فرصة استثنائية للإقلاع عن التدخين، إذ تتغير العادات اليومية بشكل جذري، مما يساعد المدخنين على تقليل استهلاكهم للنيكوتين بشكل تلقائي خلال ساعات الصيام الطويلة.

فالامتناع عن التدخين طوال النهار ليس مجرد التزام ديني، بل هو أيضًا نقطة انطلاق نحو حياة صحية خالية من السموم. لكن كيف يمكن استغلال هذا الشهر للإقلاع نهائيًا؟ وما تأثير التدخين على الصحة، خاصةً لمرضى الجهاز التنفسي؟

أثر الصيام على الإقلاع عن التدخين
خلال ساعات النهار في رمضان، يجد المدخنون أنفسهم مضطرين للابتعاد عن السجائر والأرجيلة بسبب الصيام، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على النيكوتين بشكل تدريجي. ويُعرف أن الفترات الصباحية من اليوم هي الأكثر استهلاكًا للسجائر بالنسبة للعديد من المدخنين، ومع الصيام، تقل هذه العادة القهرية، مما يساعد الجسم على التأقلم مع غياب النيكوتين.

ويعد الإقلاع عن التدخين عملية صعبة بسبب الإدمان الجسدي والنفسي للنيكوتين، لكن رمضان يمنح المدخنين فرصة للبدء في الابتعاد عن هذه العادة الضارة، إذ إن التحكم في الرغبة بالتدخين خلال النهار يمكن أن يمتد إلى الليل أيضًا، مما يساعد في إحداث تغيير دائم في نمط الحياة.

التدخين من أكثر العادات الضارة بالصحة، وقد ربطت دراسات متعددة بينه وبين انخفاض متوسط العمر المتوقع، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وكشفت دراسة طبية حديثة أن المدخنين الذكور يفقدون في المتوسط 10 سنوات من أعمارهم مقارنة بغير المدخنين، في حين تفقد المدخنات نحو 11 عامًا. كما أظهرت الدراسة أن كل سيجارة يدخنها الشخص قد تقلل من عمره بمقدار 20 دقيقة، وهو تقدير أحدث من الدراسات السابقة التي حددت الخسارة بـ 11 دقيقة فقط.

وأكدت الدراسة أن من يقلعون عن التدخين قبل سن 35 عامًا يتمتعون بمعدلات وفيات مقاربة لمن لم يدخنوا قط، بينما يظل خطر الوفاة مرتفعًا لدى من يقلعون عن التدخين في سن متأخرة، خاصة بعد سن 45 عامًا.

أضرار الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية
هناك اعتقاد شائع بأن الأرجيلة أقل ضررًا من السجائر، لكن الأبحاث أثبتت أنها قد تكون أكثر خطورة، إذ تحتوي على كميات كبيرة من النيكوتين والمواد السامة، كما أن جلسة تدخين واحدة للأرجيلة تعادل تدخين عشرات السجائر من حيث كمية الدخان المستنشق.

أما السيجارة الإلكترونية، فقد أثارت جدلاً واسعًا حول مدى فعاليتها في مساعدة المدخنين على الإقلاع، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تكون أقل ضررًا من السجائر التقليدية، لكن لم يتم إثبات خلوها من المخاطر تمامًا، كما أن بعض المدخنين يتحولون إلى استخدامها دون الإقلاع التام عن النيكوتين، مما يجعلها غير فعالة كحل جذري.

تأثير التدخين في رمضان على مرضى الجهاز التنفسي

يُعد مرضى الجهاز التنفسي من الفئات الأكثر تأثرًا بالتدخين، خاصةً في رمضان، حيث يؤدي استنشاق الدخان بعد ساعات طويلة من الصيام إلى تهيج الرئتين والشعب الهوائية. ومن أبرز المشكلات التي يواجهها هؤلاء المرضى:

مرضى الربو: يمكن أن يؤدي التدخين أو استنشاق البخور خلال رمضان إلى تفاقم أعراض الربو، مما يزيد من خطر نوبات ضيق التنفس والسعال.
مرضى التهاب الشعب الهوائية المزمن: يعاني هؤلاء المرضى من ضعف وظائف الرئة، والتدخين يزيد من تراكم البلغم وصعوبة التنفس.

مرضى الانسداد الرئوي المزمن: التدخين هو السبب الرئيسي لهذا المرض، والصيام يمكن أن يكون فرصة للتقليل التدريجي من التدخين وتحسين صحة الرئتين.

يحتاج الإقلاع عن التدخين إلى إرادة قوية وخطة واضحة. وفيما يلي بعض الخطوات التي تساعد في استغلال رمضان للتوقف عن التدخين نهائيًا:

الاستفادة من ساعات الصيام: بما أن الامتناع عن التدخين أثناء النهار يصبح أمرًا مفروضًا، فمن الممكن تمديد فترة التوقف عن التدخين حتى بعد الإفطار، ومحاولة تقليل عدد السجائر تدريجيًا.

تحديد أسباب الإقلاع: يجب على المدخن أن يدرك المخاطر الصحية والمالية والاجتماعية التي يسببها التدخين، ويضع أمامه دافعًا قويًا للإقلاع.

استخدام بدائل النيكوتين بحذر: مثل لصقات النيكوتين أو العلكة، والتي يمكن أن تخفف من أعراض الانسحاب، لكن يفضل استشارة طبيب قبل استخدامها.

ممارسة الرياضة والتأمل: يمكن للنشاط البدني أن يساعد في تقليل التوتر الناتج عن الإقلاع عن التدخين، كما أن تمارين التنفس والتأمل يمكن أن تخفف من الرغبة الشديدة في التدخين.
شرب كميات كافية من الماء: يساعد الماء على طرد السموم من الجسم وتقليل الرغبة في التدخين.
البحث عن دعم اجتماعي: مشاركة القرار مع العائلة والأصدقاء يزيد من فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين.

أظهرت الدراسات أن التوقف عن التدخين في سن مبكرة يزيد من فرص العيش بصحة جيدة، حيث إن الإقلاع قبل سن 35 يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 90%، بينما يقلل الإقلاع في سن 45 هذا الخطر بنسبة 70%.

وبحسب تحليل لبيانات صحية موسعة، فإن المدخنين الذين يواصلون التدخين بعد سن 50 يكون لديهم ضعف معدل الوفيات مقارنةً بغير المدخنين، بينما يقترب معدل الوفيات لدى من يقلعون قبل منتصف الثلاثينات من معدلات غير المدخنين.

رمضان فرصة لا تعوض
رمضان ليس مجرد شهر للصيام عن الطعام والشراب، بل هو فرصة لإعادة ترتيب العادات الصحية والابتعاد عن السلوكيات الضارة. الإقلاع عن التدخين خلال رمضان لا يقتصر على الامتناع عنه في النهار فقط، بل يجب أن يمتد ليصبح قرارًا دائمًا يحسن جودة الحياة، ويقلل من المخاطر الصحية على المدى الطويل.

إذا كان الصيام يساعد على ضبط النفس والابتعاد عن التدخين خلال ساعات النهار، فلماذا لا يستمر هذا الانضباط بعد رمضان؟ البدء في تقليل التدخين تدريجيًا خلال الشهر الكريم يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو حياة خالية من التبغ، وصحة أفضل تدوم لسنوات طويلة.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

الصيام

رمضان

التدخين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
Play
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
Play
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
Play
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
من الأخير
Play
من الأخير
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
Play
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
Play
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
Play
بال 90
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
Play
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
الأكثر مشاهدة
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
Play
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
10:30 | 2025-03-03
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
Play
حلقة ٣ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-03
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
Play
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
من الأخير
Play
من الأخير
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
Play
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
Play
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
Play
بال 90
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
Play
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
اخترنا لك
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام
10:14 | 2025-03-03
النساء يتحدثن أكثر من الرجال.. تجربة مثيرة عن الثرثرة اثبتت ذلك
09:23 | 2025-03-03
لماذا يزداد الوزن في رمضان؟
09:04 | 2025-03-03
بين الكلاسيكية والجرأة.. نجمات هوليوود يتألقن على سجادة الاوسكار 2025
09:00 | 2025-03-03
النجمة المشتعلة تضيء السماء.. حدث يتكرر كل 80 عاما
08:59 | 2025-03-03
أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. وفاة جيمس هاريسون
08:49 | 2025-03-03
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.