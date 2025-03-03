النساء يتحدثن أكثر من الرجال.. تجربة مثيرة عن الثرثرة اثبتت ذلك

ووجدت الدراسة أنه بين سن 25 و64 عاماً، تتحدث النساء في المتوسط 3275 أكثر من الرجال يومياً، أو 20 دقيقة أكثر من الحديث، كما أن كانت متشابهة تقريباً عبر الفئات العمرية الأخرى.ونقل تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" عن عالم النفس السريري كولين تيدويل من جامعة أريزونا الأميركية قوله: "هناك افتراض قوي عبر الثقافات بأن النساء يتحدثن أكثر بكثير من الرجال. أردنا أن نرى ما إذا كان هذا الافتراض صحيحاً أم لا عند اختباره تجريبياً".وشارك بعض الباحثين أنفسهم في دراسة أجريت عام 2007 وجدت أن الرجال والنساء يتحدثون بنفس العدد من الكلمات يومياً، وهو 16 ألف أو نحو ذلك، لكن هذه المرة، ذهب فريق البحث إلى حجم أكبر، وهو 2197 مشاركاً، وأربع دول، و14 عاماً من جمع البيانات، وتفصيل عبر فئات عمرية مختلفة، حتى خلصوا إلى هذه النتيجة المختلفة.وتم جمع مقتطفات من المحادثات في أوقات عشوائية باستخدام جهاز تسجيل إلكتروني مصمم خصيصاً يرتديه المشاركون أثناء حياتهم اليومية. وتم استخدام ما مجموعه 631030 مقطعاً صوتياً محيطياً، وتمت معالجتها من خلال نماذج إحصائية.وكشفت البيانات الجديدة عن الفروق الدقيقة التي فاتتها دراسة عام 2007، بما في ذلك التناقض في مرحلة البلوغ المبكرة إلى منتصفها. ما لا تظهره البيانات هو سبب هذه الفجوة، لكن الباحثين يعتقدون أن الأمهات اللواتي يتحدثن مع الأطفال قد يكنَّ أحد الأسباب، حيث تتحمل النساء غالباً معظم عبء رعاية الأطفال بسبب الأدوار الجنسانية.ويقول عالم النفس ماتياس ميهل من جامعة أريزونا: "إذا كانت العوامل البيولوجية مثل الهرمونات هي السبب الرئيسي، فيجب أن يكون هناك أيضاً اختلاف كبير بين الجنسين بين البالغين الناشئين".وأضاف: "إذا كانت التغيرات المجتمعية الجيلية هي القوة الدافعة، فيجب أن يكون هناك فروق متزايدة تدريجياً بين الجنسين مع المشاركين الأكبر سناً. ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك".وكان هناك الكثير من الاختلاف بين الرجال والنساء عبر الأعمار، حيث لم يتوافق الكثير من الأشخاص المشاركين مع القاعدة الإحصائية، وكان هناك أفراد ثرثارون وصامتون في كلا الجنسين.وكان المشارك الأقل ثرثرة رجلاً، حيث كان ينطق 62 فقط في اليوم، أما المشارك الأكثر ثرثرة فكان رجلاً أيضاً، حيث وصل إلى 124134 في اليوم: بافتراض أنه ينام لمدة ثماني ساعات في كل 24 ساعة، فهذا يعني أنه يتحدث ما يقرب من 130 في كل دقيقة من يومه.وأظهرت البيانات أيضاً أن الناس يتحدثون أقل بمرور الوقت، بغض النظر عن العمر والجنس، وهو ما أرجعه الباحثون إلى زيادة وقت الشاشة.