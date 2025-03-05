التمر الهندي والزبيب في الصدارة.. فوائد مذهلة للمشروبات الرمضانية في العراق



نيوز ـ محليات





تشهد أسواق المحافظات العراقية، تزايد الطلب على المشروبات والعصائر الطبيعية بأنواعها، لكن البعض منها يتصدر مشهد المائدة العراقية مع بداية رمضان وحتى نهايته، حيث تناول بعض هذه المشروبات بمثابة العادات والتقاليد التي تعمل الاسر على الاحتفاظ بها وضمان وجودها بالموائد الرمضانية.





وتشهد أنواع المشروبات التقليدية اقبالا ملحوظا، من المواطنين يقبل شرائها، خاصة قبل وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.





ورغم استقرار الأسعار بشكل عام في الاسواق العراقية ، إلا أن هناك اختلافات طفيفة بين المحال التجارية والأسواق الشعبية، ما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات، ويُتوقع أن تستمر حركة البيع والشراء في الارتفاع مع اقتراب شهر رمضان، حيث يحرص العديد من الأسر على تخزين المشروبات الرمضانية لاستهلاكها طوال الشهر الكريم.

وتحافظ المشروبات التقليدية مثل القمر الدين، التمر الهندي، النومي بصرة، اللبن بأنواعه، البرتقال والجزر، والزبيب على مكانتها في البيوت العراقية، حيث تعد جزءًا أصيلًا من العادات والتقاليد المرتبطة بالشهر الكريم، وتتميز هذه المشروبات بنكهاتها المميزة، فضلًا عن فوائدها الصحية العديدة، التي تجعلها الاختيار الأول للأسر لتعويض السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام الطويلة.

أنواع المشروبات المطلوبة في المائدة العراقية خلال رمضان وفوائداها:

الزبيب: إن فوائد عصير الزبيب هي مشابهة للفوائد التي قد يجنيها الإنسان جراء تناول الزبيب نفسه، إلا أن العصير يحتوي على مستوى أقل من الألياف الغذائية مقارنة بالزبيب.

التمر الهند: يُعد التمر أحد المشروبات المفيدة واللذيذة بنفس الوقت، حيث يحتوي التمر على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، وتعمل هذه المركبات على محاربة الجذور الحرة التي من شأنها أن تتسبب في الإصابة بالسرطان.

قمر الدين(النكوع): يعتبر قمر الدين واحداً من أشهر المشروبات في رمضان، ويحضّر عبر تقطيع المشمش المجفف وتحويله إلى عجينة يتم تخفيفها بالماء وإضافة كمية معتدلة من السكر.

البرتقال والجزر: يعتبر من أهم المغذيات التي يحتوي عليها عصير البرتقال فيتامين أ، والذي يلعب دورًا في تنظيف الجسم من السموم، كما أن فيتامين أ يعزز من عمل الكلى في الجسم.

الليمون الأسود (نومي بصرة): يقوي الليمون الأسود عضلة القلب عن طريق الحد من حدوث خفقان القلب من خلال تنظيم عملية ضخ الدم، وذلك لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم المفيد لعضلة القلب.

اللبن بأنواعه: يكون وجوده اساسي عند الافطار،حيث يتمتع اللبن بالعديد من الفوائد التي تجعله مشروباً مثالياً للراغبين في تحسين صحتهم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين.