واتساب يقدم خدمة ذكاء اصطناعي جديدة

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بدأ تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، وهو التطبيق المفضل للمراسلة لدى مليارات المستخدمين حول العالم، في اختبار أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتتيح للمستخدمين الاستفادة من المزايا المتقدمة لهذه التكنولوجيا دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وتم رصد الأداة لأول مرة من قبل موقع "WABetaInfo" قبل بضعة أشهر، وهي الآن متاحة لعدد محدود من المستخدمين الذين يستخدمون النسخة التجريبية الأحدث من واتساب.

الأداة الجديدة من "Meta AI" لا تقتصر فقط على إلغاء الحاجة لفتح التطبيق للوصول إلى الدردشات وطرح الأسئلة، بل توفر أيضًا إمكانية تحميل الصور مباشرة من الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى العمل كاختصار للوضع الصوتي الخاص بالروبوت الذكي.

تتميز الأداة الجديدة أيضًا بمرونتها، حيث يمكن تعديل حجمها بسهولة وفقًا لتفضيلات المستخدم. ومع ذلك، فإن هذه الميزة ستكون متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى "Meta AI" داخل التطبيق.

وبفضل نموذج اللغة المتقدم "Llama" الذي طورته شركة ميتا، تستطيع أداة "Meta AI" في واتساب الإجابة على الأسئلة استنادًا إلى نماذج مثل "Gemini" و"ChatGPT"، بالإضافة إلى إنشاء الصور، واستخدامها في المحادثات الفردية والجماعية.

ومع أن ملايين المستخدمين قد بدؤوا بالفعل في الاستفادة من "Meta AI" داخل واتساب، فإن الأداة الجديدة التي تظهر على الشاشة الرئيسية تعد خطوة هامة نحو تعزيز استخدام روبوتات الدردشة الذكية.

يذكر أن شركة "Meta" تقوم بطرح هذه الميزة بشكل تدريجي، مما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إليها فورًا بعد الإطلاق.