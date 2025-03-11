شاهد ما فعلته مصففة شعر بإحدى زبائنها

نيوز – دولي

تواجه مصففة شعر في ماريلاند اتهامات جنائية بعد نشرها مقطع فيديو صادماً، يظهرها وهي تسحل زبونة تبلغ من العمر 15 عاماً عبر أرضية الصالون، بسبب نزاع حول فاتورة بقيمة 150 دولاراً.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، جايلا كانينجهام، وهي تسحب الفتاة من غطاء سترتها إلى أسفل الممر وتسحب المراهقة بقوة إلى بجوار كيس قمامة، وتجرها على الأرضيات، وفق "دايلي ميل".

ويمكن سماع كانينجهام وهي تقول للمراهقة: "اجلسي هنا حتى يرسلها شخص ما"، في إشارة لمبلغ الحساب، وجاء هذا في مقطع الفيديو الذي نشرته في الأصل المصففة على بنفسها.

وتواصل مصففة الشعر إهانة المراهقة، قائلة بين الشتائم: "أنت محظوظة لأنني لم أضربك ضرباً مبرحاً"، وبعد ذلك، شوهدت وهي تقص جزءاً من شعر الفتاة قبل أن تبتعد عن الكاميرا.

وبعد انتشار المقطع قدمت والدة المراهقة بلاغاً لشرطة، وقالت إن "المصففة جذبت ابنتها من شعرها في مناسبة أخرى وسط الحي".

ودافعت كانينجهام عن أفعالها، مدعية أن المراهقة كانت تحاول الهرب دون دفع ثمن خدمتها البالغة 150 دولاراً.

غير أن الأم قالت إن ابنتها في الواقع حولت المبلغ عن طريق الخطأ إلى حساب CashApp مختلف".

وقالت المحامية- التي عينتها العائلة، دي أجا طومسون: "الفيديو مروع، نحن نتحدث عن طفلة يتم جرها عبر أرضية صالون من سترتها بسبب شيء بسيط مثل خطأ في التحويل".

ومن المقرر أن تظهر كانينجهام أمام المحكمة للإجابة عن تهم الاعتداء في 18 نيسان.

ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، فقد وجهت إليها سابقاً ثلاث تهم بالاعتداء من الدرجة الثانية في حادثة وقعت في 4 تشرين الأول.