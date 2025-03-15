"أندرويد 16" يقترب.. "غوغل" تكشف مزايا الإصدار التجريبي الثالث

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تعمل غوغل على وضع اللمسات الأخيرة لنظام التشغيل أندرويد 16، فقد أطلقت النسخة التجريبية الثالثة التي جلبت معها العديد من التحسينات.

ومع هذا الإصدار، بات بإمكان المطورين اختبار توافق تطبيقاتهم مع المزايا الجديدة استعدادًا للإصدار النهائي الذي يقترب تدريجيًا من موعده الرسمي.

مزايا جديدة

أطلقت غوغل الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 16، في خطوةٍ تُشير إلى تطورها في مجال استقرار نظام التشغيل الجديد الذي يُقدم تحسيناتٍ في جميع المجالات.

ويُمكن للمطورين الآن إتمام توافق التطبيقات مع مزايا نظام التشغيل الجديد.

ويُشير هذا الإنجاز إلى اقتراب أندرويد 16 القادم من إصداره النهائي، إذ تُركز غوغل الآن على تحسين وتطوير نظام التشغيل الجديد لضمان جاهزيته للطرح على نطاق أوسع.

تحديثات وإضافات

لا يزال أندرويد 16 يُقدم عددًا من التحديثات الجديرة بالملاحظة، لا سيما في مجالي الأمان وإمكانية الوصول.

ومن أبرز الإضافات دعم تقنية Auracast Bluetooth التي تتيح لأجهزة السمع وسماعات الأذن المتوافقة من استقبال تدفقات صوتية مباشرة من الأماكن العامة مثل المطارات وقاعات الحفلات الموسيقية والفصول الدراسية، ما يُحسّن إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الإعاقات السمعية.

ومن التغييرات الرئيسية الأخرى في الإصدار التجريبي الثالث استبدال النص عالي التباين بنص مُخطط.

ويُحسّن هذا النهج الجديد وضوح القراءة من خلال رسم منطقة مُتباينة أكبر وأكثر وضوحًا حول النص، ما يُسهّل قراءته.

واجهات برمجة جديدة

كما يُقدّم الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 16 واجهات برمجة تطبيقات جديدة لإدارة إمكانية الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لمطوري التطبيقات البدء في اختبار حماية الشبكة المحلية، وهي ميزة تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في التطبيقات التي يُمكنها الوصول إلى الأجهزة على شبكتهم المحلية.

وبينما من المُقرر إطلاق ميزة حماية الشبكة المحلية في إصدار رئيس مُستقبلي لنظام أندرويد، فإن وجودها المُبكر في الإصدار التجريبي يُبرز التزام غوغل بتعزيز خصوصية المستخدم وأمانه.