ما هو الهربس الفموي؟

أعراض الهربس الفمويتُعد قروح البرد أكثر علامات الإصابة بالهربس الفموي شيوعًا.تتكون قروح البرد عادةً على الشفتين أو حولهما، خاصةً على طول الحافة الخارجية حيث تلتقي الشفة بالجلد المجاور لها ولكنها قد تتكون أيضًا على الخدين أو أو الأنف. عند الإصابة الأولى بفيروس الهربس البسيط (العدوى الأولية)، قد تظهر عليك أعراض أخرى أيضًا. وتشمل هذه:-الحمى.-تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.-التهاب الحلق.-احمرار وتورم في الحلق.-تقرحات على طول الجزء الخلفي من الحلق.-تقرحات مؤلمة داخل الفم، بما في ذلك اللثة واللسان وسقف الفم (الحنك).يُصاب بعض الأشخاص بالعدوى دون ظهور أعراض (بدون أعراض).لذا، من الممكن أن تحمل فيروس الهربس البسيط لفترة من الوقت ولا تُدرك ذلك إلا عند ظهور أول قرحة برد لديك.بعد شفاء العدوى الأولية (سواءً كانت مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض)، يبقى فيروس الهربس البسيط كامنًا في الخلايا العصبية في رأسك. ولن تُدرك حتى وجود الفيروس.عادةً ما تتضمن قرحة البرد ظهور مجموعة من البثور الصغيرة التي تتكون في نفس المنطقة العامة التي ظهرت فيها العدوى الأولية.قد تشعر بوخز أو تنميل أو حكة أو ألم في شفتك أو الجلد المحيط بها قبل ظهور قروح البرد.قد يُصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بنوبات فموية أكثر شدة، بما في ذلك تقرحات مؤلمة داخل الفم أو الحلق.ما الذي يسبب الهربس الفموي؟والهربس الفموي عدوى فيروسية، وفيروس الهربس البسيط (HSV) هو الفيروس المسؤول تحديدًا.هناك نوعان من فيروس الهربس البسيط (HSV-1 وHSV-2). يمكن أن يسبب كلا النوعين الهربس الفموي، لكن الهربس البسيط من النوع الأول هو السبب في معظم الحالات.علاج الهربس الفمويلا يوجد علاج نهائي للهربس الفموي، لكن الأدوية المضادة للفيروسات تُعدّ ركيزة أساسية للعلاج.فيما يتعلق بمضادات الفيروسات، إليك الخيارات المتاحة:الأدوية الموضعية: وهي كريمات تُوضع على المنطقة المصابة. بعضها يُباع بدون وصفة طبية، بينما يتطلب البعض الآخر وصفة طبية.الأدوية الفموية: وهي أدوية تُؤخذ عن طريق الفم، وتتطلب وصفة طبية. قد يصف لك طبيبك مضادات فيروسات فموية لنوبة واحدة. يُسمى هذا العلاج بالعلاج العرضي. وهو لا يقلل من خطر الإصابة بنوبات مستقبلية أو يُخفف من حدتها.إذا كنت تُعاني من نوبات فموية متكررة أو شديدة، فقد يصف لك طبيبك مضادات فيروسات تتناولها يوميًا. يُسمى هذا العلاج بالعلاج القمعي المزمن. قد يُقلل العلاج المزمن من تكرار نوبات الهربس الفموي ويُخفف من حدتها.