"التعليقات المقترحة".. ميزة جديدة في إنستغرام

وشاهد بعض المستخدمين ظهور أيقونة قلم مع نجمة بجوار حقل التعليقات، والتي عند الضغط عليها، تعرض قائمة من التعليقات المقترحة يمكن للمستخدمين الاختيار منها عند الرد على الصور أو الفيديوهات.وتضمنت التعليقات "أحب الأجواء الدافئة" أو "مكان رائع لجلسة تصوير".وتعمل ميتا على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء نسخة ذكاء اصطناعي من أنفسهم، كما يمكنها التفاعل مع الآخرين وفقًا لصفات شخصية واستجابات يتم تحديدها مسبقاً، وسط تساؤلات بإمكانية "أن تصبح التفاعلات على إنستغرام كلها روبوتية قريباً؟".