Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعطيل الدوام في قضاء الطوز الخميس المقبل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لاكتشاف الأدوية.. غوغل تطلق نماذج ذكاء اصطناعي

منوعات

2025-03-18 | 12:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لاكتشاف الأدوية.. غوغل تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
303 شوهد

أعلنت غوغل عن تطويرها مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي "المفتوحة" لاكتشاف الأدوية تُسمى TxGemma.

تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي، التي أعلنت غوغل عن إطلاقها من خلال برنامج "مؤسسات مطوّري الذكاء الاصطناعي الصحي" التابع لها في وقت لاحق من هذا الشهر، فهم كلٍّ من "النصوص العادية" وهياكل "الكيانات العلاجية" المختلفة، بما في ذلك المواد الكيميائية والجزيئات والبروتينات، وفقًا للشركة.

وكتبت كارين ديسالفو، كبيرة مسؤولي الصحة في غوغل، في منشور على مدونتها لموقع TechCrunch: "إن تطوير الأدوية العلاجية من المفهوم إلى الاستخدام المعتمد عملية طويلة ومكلفة، لذلك نعمل مع مجتمع البحث الأوسع لإيجاد طرق جديدة لجعل هذا التطوير أكثر كفاءة".

وأضافت: "يمكن للباحثين طرح أسئلة على TxGemma للمساعدة في التنبؤ بخصائص مهمة للعلاجات الجديدة المحتملة، مثل مدى سلامتها أو فعاليتها".

ولم تُفصح غوغل عما إذا كان ترخيص النماذج سيسمح بالاستخدام التجاري أو التخصيص أو الضبط الدقيق. تواصل موقع techcrunch مع الشركة للحصول على مزيد من المعلومات، وسيُحدّث الموقع حالما تردّ الشركة.

وعدت شركات لا حصر لها، بما في ذلك شركة Isomorphic Labs، التابعة لغوغل، بأن الذكاء الاصطناعي قد يُحدث ثورةً في اكتشاف الأدوية يوما ما من خلال تسريع خطوات البحث والتطوير المبكرة بشكل كبير. ورغم بعض النجاحات، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يُقدّم حلاً سحريًا فوريًا في المختبر.

شهدت العديد من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، بما في ذلك Exscientia وBenevolentAI، إخفاقات كبيرة في التجارب السريرية خلال السنوات الأخيرة. في الوقت نفسه، تتفاوت دقة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة لاكتشاف الأدوية، مثل AlphaFold 3 من Google DeepMind، تفاوتا كبيرا.

ومع ذلك، يبدو أن شركات الأدوية الكبرى والمستثمرين متحمسون لإمكانيات هذه التقنية.

في يناير/كانون الثاني، أعلنت شركة Isomorphic، التي تربطها شراكات مع عملاقي الأدوية Eli Lilly وNovartis، أنها تتوقع بدء اختبار أدويتها المصممة بالذكاء الاصطناعي في وقتٍ ما من هذا العام.

ووفقا لأحد التقديرات، تعمل أكثر من 460 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الأدوية، وقد استثمر المستثمرون 60 مليار دولار في هذا المجال حتى الآن.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

كوكل

الذكاء الاصطناعي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
بال 90
Play
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
Play
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
Play
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
زار رمضان
Play
زار رمضان
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
Play
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 18 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-18
Play
الحلقة 18 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-18
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
صناعة الآلات الموسيقية واستخدامها - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-18
Play
صناعة الآلات الموسيقية واستخدامها - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-18
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
الإسكان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-17
Play
الإسكان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-17
من الأخير
Play
من الأخير
ابراهيم الصميدعي - الحلقة ١٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-17
Play
ابراهيم الصميدعي - الحلقة ١٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-17
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
ابراهيم الدليمي - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-17
Play
ابراهيم الدليمي - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-17
الأكثر مشاهدة
بال 90
Play
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
Play
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
Play
18-03-2025 | 2025
13:45 | 2025-03-18
زار رمضان
Play
زار رمضان
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
Play
رواد سوق العلاوي يتغزلون بشيماء - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-18
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 18 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-18
Play
الحلقة 18 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-18
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
صناعة الآلات الموسيقية واستخدامها - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-18
Play
صناعة الآلات الموسيقية واستخدامها - الحلقة ١٤ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-18
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
الإسكان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-17
Play
الإسكان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-17
من الأخير
Play
من الأخير
ابراهيم الصميدعي - الحلقة ١٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-17
Play
ابراهيم الصميدعي - الحلقة ١٧ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-17
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
ابراهيم الدليمي - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-17
Play
ابراهيم الدليمي - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-17
اخترنا لك
هل يؤثر الصيام على الذاكرة.. دراسة توضح
11:19 | 2025-03-18
زار رمضان مع شيماء قاسم... سطع من عدسة السومرية ليدخل قلوب العراقيين ويتصدّر!
11:07 | 2025-03-18
دمى صغيرة أثارت هوس العالم.. ما قصتها؟
10:12 | 2025-03-18
"سجون الاسترخاء" في كوريا الجنوبية: عندما يصبح السجن خيارًا لاستعادة السلام الداخلي!
10:05 | 2025-03-18
4 خطوات لـ"إطالة عمر" أجهزتك
07:49 | 2025-03-18
تحدي "تيك توك" ينتهي بكارثة.. إصابة فتاة بحروق إثر تجربة خطيرة
07:16 | 2025-03-18
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.