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بالمايوه ومشهد القبلة... الجمهور غاضب من رامز جلال وستيفاني عطالله ويطالبون بحذف الحلقة في رمضان
منوعات
2025-03-19 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
6,364 شوهد
تصريح صادم للممثلة ستيفاني عطالله قلب موازين السوشيل ميديا بعد حديثها عن القبلات في المسلسلات، مما أدى إلى انزعاج عدد كبير من الرواد كون أننا في شهر رمضان
المبارك
، فاعتبروا أن الحوار الذي دار بين ستيفاني ورامز
جلال
في برنامجه المقالب "رامز إيلون مصر" لا يليق بالشهر الفضيل وغير أخلاقي.
خلال المقابلة، سأل رامز ضيفته النجمة ستيفاني عطالله عن أجرها وهل تشترط أن يتجاوز أجر نادين نسيب نجيم، لتردّ قائلة: "البوسة في العمل بمليون جنيه". وبعدها، سألها عن مشهد القبلة بمسلسل "كريستال" قائلاً: "أعدتِ تصوير مشهد البوسة كم مرة؟"، فأجابت ستيفاني مازحة: "أعدت المشهد مرتين أو ثلاثة".
كما أحرج رامز
جلال
ضيفته ستيفاني عطالله عندما طلب منها عدم نشر صورها بالمايوه على تطبيق انستقرام، ليمازحها: "إبعتيلي صورك بالمايوه!".
وهذا الأحاديث أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين على وسائل التواصل، وتباينت الآراء حول تصريحات ستيفاني، فالبعض إنتقدوها ووجّهوا لها تعليقات قاسية لاذعة، فيما القسم الآخر، أشار إلى أن الحديث عادي ولم يتجاوز الخطوط الحمراء. ومن التعليقات التي رصدناها: "يا اسفل واحقر واقذر مامر على شاشات الشرق الأوسط".
وقال آخر: "هي سافلة لا تتهجمو عليه لأنها هي قليلة ترباية ليش تنزل هيك إذا"، "يا عيب الشوم ع هيك برامج واشباه فنانين"، "برامج ومسلسلات وإعلانات كلها إسفاف وقلة أدب من ألفاظ ومشاهد بجد حسبي الله ونعم الوكيل".
المحرر
جنيفر فرحات
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