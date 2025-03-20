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تحويل المستند إلى بودكاست.. غوغل تطلق ميزات جديدة
منوعات
2025-03-20 | 08:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
أعلنت غوغل عن تحديث جديد لمساعدها الذكي Gemini، يضيف ميزتين رئيسيتين هما Audio Overview وCanvas.
وتسهم الميزتان الجديدتان في تحسين تجربة المستخدم في إنشاء المحتوى والتفاعل التعاوني.
تتيح ميزة Audio Overview للمستخدمين تحويل أي مستند يُحمَّل على Gemini إلى نسخة صوتية تفاعلية، حيث يقوم مضيفان يعملان بالذكاء الاصطناعي بتقديم المعلومات بأسلوب يشبه البودكاست.
هذه التقنية كانت متاحة سابقًا عبر منصة NotebookLM من غوغل، لكنها أصبحت الآن جزءًا من Gemini، ومتاحة لكافة المستخدمين، بمن فيهم أصحاب الحسابات المجانية، وتعمل حاليًا باللغة
الإنجليزية
فقط، مع خطط مستقبلية لدعم لغات أخرى.
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للاستفادة من الميزة، يحتاج المستخدم إلى رفع مستند أو عرض تقديمي، ثم النقر على خيار Audio Overview في شريط الإدخال، وتستغرق العملية بضع دقائق لكل ملف، كما يمكن تنزيل التسجيلات الصوتية أو مشاركتها بسهولة عبر الويب أو تطبيق Gemini على الهواتف الذكية.
وتوصي غوغل باستخدام هذه الميزة مع المذكرات الدراسية، والأبحاث العلمية، وسلاسل البريد الإلكتروني الطويلة، والتقارير التحليلية، ما يجعلها أداة فعالة لتحويل المحتوى النصي إلى تجربة استماع تفاعلية.
إلى جانب ذلك، أطلقت غوغل ميزة Canvas، وهي مساحة عمل تفاعلية داخل Gemini تساعد المستخدمين على إنتاج المسودات وتحسينها بالتعاون مع
الذكاء الاصطناعي
.
وتمكن هذه الأداة المستخدمين من تعديل النبرة، وتقصير أو إطالة النص، وتنسيقه بسرعة، ما يسهم في تحسين جودة المحتوى قبل نشره أو مشاركته. كما أنها تدعم العمل الجماعي، حيث يمكن تصدير المستندات بسهولة إلى Google Docs لمشاركتها مع الآخرين.
وتدعم Canvas أيضًا مشاريع البرمجة، حيث تساعد المطورين على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية عملية مثل أكواد Python، وتطبيقات الويب، والألعاب التفاعلية.
وتتيح الأداة التعاون مع Gemini لتحسين الكود وتصحيحه في الوقت الفعلي، ما يسهل على المطورين والطلاب تعلم البرمجة والعمل عليها بمرونة.
الميزة متاحة لجميع مستخدمي Gemini عالميًا، مع دعم كافة اللغات، ويمكن الوصول إليها عبر تحديد Canvas من شريط الإدخال في التطبيق.
إضافة إلى الميزات الجديدة، أتاحت غوغل استخدام مساعد Gemini دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساب غوغل.
في السابق، كان تسجيل الدخول إلزاميًا للوصول إلى خدمات
الذكاء الاصطناعي
الخاصة بغوغل، لكن هذا القيد أُزيل الآن، ما يتيح للجميع الاستفادة من Gemini بحرية.
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