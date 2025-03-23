متسول يجمع 5 آلاف دولار بـ3 أيام

وأوضحت فرق مكافحة التسول، أن "شخصاً من جنسية عربية، ورد بشأنه بلاغ من أحد أفراد المجتمع، أثناء تسوله بجانب أحد المساجد، حيث كان يستعطف المصلين مدّعياً الحاجة وضيق الحال".وتابعت: "فور انتقال دورية الشرطة إلى الموقع وضبطه، وُجد أنه يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وكان بحوزته مبلغ 14 ألف درهم، تبيّن من خلال التحقيق أنه جمعه خلال ثلاثة أيام فقط من ممارسته للتسول".ونوهت لشرطة الشارقة بأن التسول ظاهرة سلبية تمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً، حيث يستغل المتسولون تعاطف أفراد المجتمع لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة، بحسب موقع "إمارات اليوم".وأضافت أنها تواصل جهودها في مكافحة هذه الظاهرة، عبر تكثيف الدوريات العسكرية والمدنية لضبط المتسولين والباعة الجائلين، الذين حوّل بعضهم التسول إلى مهنة موسمية، لا سيما خلال الشهر الفضيل.