دراسة تحذر من أدوية تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

وأوضح طبيب الطوارئ المقيم في فلوريدا أن 3 أنواع رئيسية من الأدوية ترتبط بتلف دماغي قد يؤدي إلى الخرف، وهي:مضادات الهيستامين، مثل "بينادريل" و"زيرتك"، التي تستخدم لعلاج الحساسية ولكنها قد تعيق مسارات الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم عند تناولها يوميا.البنزوديازيبينات، مثل "الفاليوم" و"الزاناكس"، التي تستخدم كمهدئات، لكنها قد تقلص مراكز الذاكرة في الدماغ، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.الستاتينات، وهي أدوية خافضة للكوليسترول، قد تلحق الضرر بمناطق الدماغ المرتبطة بظهور مرض ألزهايمر في مراحله المبكرة.وأوضح هيلمان أن مضادات الهيستامين قد تمنع تأثير الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي أساسي لنقل الإشارات العصبية، ما قد يؤدي إلى تراجع الوظائف الإدراكية.كما أشار هيلمان إلى أن الاستخدام المطول للبنزوديازيبينات قد يسرّع من تقلص مراكز الذاكرة مثل الحصين واللوزة الدماغية، ما يؤدي إلى فقدان الذاكرة.ووجدت دراسة شملت أكثر من 5000 شخص من كبار السن، أن أولئك الذين استخدموا البنزوديازيبينات لفترات طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم. وفي دراسة أخرى، تبيّن أن الأشخاص الذين تناولوا هذه الأدوية لمدة 3-6 أشهر كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 32%، بينما زادت النسبة إلى 84% لمن استخدموها لأكثر من 6 أشهر.أما فيما يخص الستاتينات، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الضعف عند تناولهم الستاتينات مقارنة بغيرهم، ويعتقد أن هذه الأدوية قد تؤثر على القشرة الحزامية الخلفية في الدماغ، وهي المنطقة الأكثر تأثرا بالمراحل المبكرة من مرض ألزهايمر.ورغم هذه المخاطر المحتملة، شدّد هيلمان على أهمية استشارة الطبيب قبل التوقف عن تناول أي دواء موصوف، لتجنب أعراض الانسحاب مثل الغثيان والقيء والحمى والقشعريرة. كما أن التوقف المفاجئ عن الستاتينات قد يسبب ارتفاعا حادا في مستوى الكوليسترول، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.