الأكثر ترقبًا.. واتساب يسعى لإضافة الميزة

كما تهدف هذه الميزة إلى تجاوز المشاركة التقليدية لروابط الأغاني التي يوفرها التطبيق حاليًا، من خلال دمج موسيقى "Spotify" داخل حالات واتساب.وتستهدف هذه الخطوة محاكاة تجربة قصص انستغرام عبر تقديم معاينات مرئية وأزرار تفاعلية، مع تصميم يعزز الروابط بين واتساب ومنصات بث الموسيقى، بحسب موقع "إنفوباي".كيف سيبدو "Spotify" مع واتساب؟في السابق، كانت مشاركة الموسيقى عبر واتساب تقتصر على إرسال رابط مباشر إلى جهة اتصال أو مجموعة دون أي تخصيص مرئي أو تفاعل إضافي. ومع التحديث المرتقب، سيتمكن المستخدمين من نشر الأغاني من "Spotify" مباشرة إلى حالاتهم.وعند اختيار أغنية عبر "Spotify"، سيظهر خيار جديد يسمح بنشر الأغنية كحالة واتساب، بالإضافة إلى خيارات المشاركة المعتادة مثل إرسالها عبر الرسائل الخاصة أو الجماعية.كما ستتضمن الحالة المعروضة معاينة للأغنية مع غلاف الألبوم واسم الأغنية والفنان. وسيتم تخصيص الخلفية لتناسب الألوان السائدة في صورة الغلاف، وسيكون هناك زر تشغيل على "Spotify" الذي يوجه المستخدم إلى التطبيق لتشغيل الأغنية.وهذه التجربة تشبه إلى حد كبير ما تقدمه "Spotify" عبر انستغرام، حيث يمكن للمستخدمين نشر الأغاني في قصصهم مع بيانات الأغنية وروابط إعادة التشغيل. لكن واتساب، وفقًا لخصوصيته العالية، تركز على الحفاظ على مستوى عالٍ من التشفير وحماية خصوصية المستخدم.حفاظًا على الخصوصيةسيتمكن المستخدمون من نشر الأغاني المشتركة ضمن حالاتهم دون القلق بشأن الوصول غير المصرح به للمحتوى. كما هي الحال مع الرسائل والصور والفيديوهات على واتساب، ستكون الحالات التي تحتوي على أغاني من "Spotify" مشفرة بشكل كامل.وبذلك، يضمن التطبيق أن المحتوى يظل محميًا، ولن يستطيع أي طرف ثالث، بما في ذلك واتساب، الاطلاع على الأغاني المنشورة أو معرفة محتوى الحالات، إلا أن الأشخاص المصرح لهم فقط هم من سيتمكنون من رؤيتها.كيفية استخدام الميزةبمجرد إطلاقها عالميًا، ستتيح هذه الميزة لأي مستخدم لتطبيق واتساب يمتلك حسابًا على "Spotify" اختيار أغنية ومشاركتها عبر "حالة واتساب".وستُنشأ معاينة للأغنية تلقائيًا مع كافة العناصر الرسومية مثل الغلاف واسم الأغنية والفنان، مع زر تفاعلي. ويمكن للمستخدم تعديل الخلفية وتحديد من يمكنه رؤية الحالة، كما هو الحال مع أي محتوى آخر يتم نشره.التوقعات المستقبليةهذه الميزة قد تفتح الباب أمام تكاملات مع منصات موسيقية أخرى مثل "Apple Music" أو "YouTube Music"، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن. وفي الوقت الحالي، سيتم إطلاق التكامل مع "Spotify" أولًا.بينما لا يوجد حتى الآن تاريخ رسمي لإطلاق الميزة عالميًا، حيث إنها حاليًا متاحة فقط في الإصدار التجريبي للمطورين على نظام ، ومن المتوقع أن تكشف واتساب عن مزيد من التفاصيل مع تقدم مرحلة الاختبار.