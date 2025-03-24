هل التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة تؤثر على المفاصل؟

ووفقاً له، يكون الطقس متقلباً في فصل الربيع. ولهذا التغير المستمر في درجة الحرارة تأثير سلبي على جسم الإنسان بما فيه المفاصل.ويقول: "يشكو الكثير من المرضى من آلام المفاصل عند تغير الطقس. وهذه ظاهرة يمكن تفسيرها علمياً، حيث يؤثر الضغط الجوي والرطوبة على السائل الزليلي، كما أن تغيرات درجات الحرارة تزيد من العمليات الالتهابية.ويعاني من هذه التغيرات بصورة خاصة الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل أو الفصال العظمي أو لديهم إصابات قديمة.لذلك إذا شعر الشخص بألم في المفاصل عند تغير الطقس، فعليه عدم تجاهله وتجنب انخفاض حرارة الجسم، وعند الضرورة استشارة الطبيب المختص".وبالإضافة إلى ذلك، تعاني الأوعية الدموية من هذه التغييرات أيضاً، لأنها تتمدد عندما يصبح الجو أكثر دفئاً، وتتقلص عندما يصبح الجو بارداً.ويقول: "يمكن أن تؤدي مثل هذه "التقلبات" إلى قفزات في مستوى ضغط الدم، وهو أمر خطير خاصة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم أو مرض القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. كما قد تسبب الصداع والضعف والدوار حتى لدى الأشخاص الأصحاء".ويوصي الطبيب لحماية الجسم من هذه التقلبات بارتداء ملابس مناسبة للطقس وتعزيز منظومة المناعة ومراقبة مستوى ضغط الدم وعدم علامات التحذير والالتزام بقواعد نمط الحياة الصحي.