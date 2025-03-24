بكيبورد بسيط وشاشة تلفاز.. حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار

وأشار موقع MacRumors إلى أن الجهاز الذي تم بيعه يعتبر أحد أول أجهزة الكمبيوتر التي أصدرتها شركة آبل، وبسبب قلة النسخ المتبقية من هذه الأجهزة، تُباع هذه الحواسب في المزادات بأسعار مرتفعة.وتبعا للموقع فإن الحاسب المباع مؤخرا، تم إدراجه بالرقم 91 في سجل المعلومات الذي يتعلق بحواسب Apple-1، إذ تضمن هذا السجل معلومات عن باقي الحواسب ومواصفاتها وتاريخ إنتاجها، وفي المجمل يحتوي هذا السجل على 104 أجهزة.وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن جهاز Bayville Apple-1 كان جزءا من الدفعة الأولى من أجهزة كمبيوتر Apple-1 التي بيعت.وخلال المزاد أيضا تم بيع شيك رقم 5 لشركة Apple Computer Co عام 1976 بتوقيع جوبز، بمبلغ 112.054 دولارا، كما بيع هاتف من الجيل الأول بسعة 4 غيغا بايت، مقابل 87.514 دولارا، وكذلك تم بيع شيك آخر لشركة Apple Computer Co من عام 1976 بتوقيع جوبز، بمبلغ 65.818 دولارا.