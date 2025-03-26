إليك نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكلى

ووفقا له، تشمل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكلى أيضا. ولهذا السبب، يعاني العديد من الأشخاص في سن الستين من مشكلات في عمل الكليتين.الوزن الزائد، وارتفاع مستوى ضغط الدم، وارتفاع مستوى والسكر في الدم، والتدخين، والكحول، وجميع هذه العوامل "تؤذي" الكلى أيضا.ويقول: "ليست الدهون في الواقع مجرد قطعة من الشحم. الدهون هي عضو الغدد الصماء التي تنتج كمية كبيرة من الهرمونات والمواد البيولوجية، بما فيها إنتاج هرمون الاستروجين واللبتين، وكل هذا يحدث عبر الكلى".وينصح مياسنيكوف للحفاظ على صحة الكلى باتباع نمط حياة صحي - تقليل السعرات الحرارية في النظام الغذائي، الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، والأسماك، وطبعا من الضروري ممارسة النشاط البدني والتخلي عن العادات السيئة.