تحذير جديد من مخاطر فيلر التجميل

ووفقا للدراسة التي قدمها الدكتور أوغستين بوسو من في لجراحة التجميل في أوستن، تُعتبر هذه الظاهرة نادرة وغير مفهومة بشكل كامل، حيث تم توثيق حالات قليلة فقط. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن المشكلة قد تكون أوسع نطاقاً مما يُعتقد، حيث لا يتم اكتشاف الأعراض بسرعة.الدراسة، التي شملت تحليل 29 حالة مرضية تم الإبلاغ عنها بين عامي 1984 و2022، أظهرت أن فيلر السيلكون والمثيل أكريلات كانا الأكثر استخداماً في حقن الفيلر، وأن مشاكل الكلى الناتجة عن هذه الحقن قد تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص. كما وجدت الدراسة أن التأثيرات الجانبية يمكن أن تظهر في غضون ساعات قليلة بعد الحقن.وأشار الخبراء إلى أن استخدام فيلر غير مرخص أو تطبيقه بواسطة أشخاص غير مؤهلين يزيد من خطورة هذه المشاكل الصحية، ودعوا إلى ضرورة وضع تشريعات صارمة لضمان أن تكون هذه الإجراءات التجميلية آمنة وتتم تحت إشراف محترفين مؤهلين.