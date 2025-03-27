بينها شجرة ومسدس.. 10 اشياء غريبة وجدت داخل اجسام المرضى

ويقدم هذا التقرير عشرا من أغرب هذه الاكتشافات، التي تُظهر جوانب غير متوقعة من الطبيعة البشرية.1- مقص جراحي داخل بطن رجل لمدة 18 عامافي ، عانى رجل يُدعى ما فان نات من آلام مستمرة في البطن على مدار ما يقرب من عقدين. وبعد إجراء فحص طبي، اكتشف الأطباء وجود مقص جراحي تُرك في بطنه بعد عملية جراحية أجريت له قبل 18 عاما. تمت إزالة المقص بنجاح من خلال جراحة أخرى.2- سن داخل رئة رجلعانى رجل في من مشاكل تنفسية مزمنة لعدة أشهر، وبعد الفحص، اكتشف الأطباء وجود سن بشري داخل رئته. يُعتقد أن السن دخل إلى الرئة عن طريق الخطأ أثناء إجراء طبي للأسنان.3- شجرة تنمو داخل رئة رجلتفاجأ الأطباء في بعد العثور على شجرة صنوبر صغيرة تنمو داخل رئة رجل يُدعى أرتيوم سيدوركين. في البداية، ظنوا أنه يعاني من ورم، لكن أثناء الجراحة اكتشفوا الشجرة التي تسببت في آلام شديدة بالصدر وسعال مزمن..ويُعتقد أن بذرة الشجرة استقرت في رئته بعد أن استنشقها عن طريق الخطأ.4- إبر داخل جسم طفلفي اكتشاف مروّع في ، وجد الأطباء أكثر من 50 إبرة معدنية داخل جسم طفل يبلغ من العمر عامين. تم إدخال الإبر بالقرب من أعضاء حيوية، ويُعتقد أنها كانت جزءا من طقس شعوذة غامض. خضع الطفل لعدة عمليات جراحية لإزالة الإبر.5- سمكة داخل مثانة صبينُقل صبي يبلغ من العمر 12 عاما في الهند إلى المستشفى بعد شعوره بألم شديد أثناء التبول. اكتشف الأطباء وجود سمكة حية داخل مثانته، التي دخلت إلى جسمه عبر الإحليل (لقناة التي تنقل البول من المثانة إلى خارج الجسم) بينما كان يلعب في النهر، وأُزيلت السمكة من خلال عملية جراحية.6- قلم يعمل بعد 25 عاما داخل معدة امرأةاكتشفت سيدة بريطانية تُدعى بينيلوب بروسباي وجود قلم داخل معدتها بعد أن عانت من مشاكل في الجهاز الهضمي. المدهش أن القلم كان لا يزال يعمل رغم بقائه في جسمها لمدة 25 عاما.. ويعتقد أن هذه السيدة ابتعلت القلم عن طريق الخطأ منذ سنوات ونسيته.7- عملات معدنية داخل بطن رجلفي حالة غريبة بالولايات المتحدة، اكتشف الأطباء وجود كمية كبيرة من العملات المعدنية داخل بطن رجل. كان المريض يبتلع العملات بشكل متكرر نتيجة لاضطراب نفسي. خضع الرجل لعملية جراحية لإزالة الكتلة المعدنية.8- ورشة داخل معدة رجلفي الهند، عثر الأطباء على 10 صواميل معدنية داخل معدة رجل كان يعمل في ورشة ميكانيكا. اشتكى من آلام شديدة في البطن، ليكتشف الأطباء وجود هذه الأجسام المعدنية، والتي تمت إزالتها جراحياً.9- أداة معدنية كبيرة داخل بطن رجلوفي ، تفاجأ الأطباء بالعثور على أداة معدنية كبيرة داخل بطن رجل، تم الأداة خلال عمله كميكانيكي ولم تُكتشف حتى بدأت تتسبب في آلام شديدة بالبطن. تم إزالة الأداة بنجاح من خلال جراحة.10- مسدس لعبة داخل معدة صبيفي حالة طريفة ولكن خطيرة، ابتلع صبي صغير في مسدس لعبة بلاستيكي أثناء اللعب، تم إزالة اللعبة بنجاح، وتعافى الصبي دون أية مضاعفات.