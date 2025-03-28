المهن التي ستنجو من اجتياح الذكاء الاصطناعي

في الغالب، لا تزال الدردشة القائمة على مثل Gemini وCopilot وDeepSeek وغيرها تُستخدم كأدوات للعمل، لكن المهنيين قلقون من أن قد يحل محل العديد من الوظائف في قطاعات مختلفة.توقعفي حين أن العديد من التقارير وقادة التكنولوجيا، بمن فيهم من NVIDIA، وسام ألتمان من OpenAI، ومارك بينيوف الرئيس التنفيذي لشركة ، يعتقدون أن المبرمجين سيكونون أول من يفقدون وظائفهم في المستقبل القريب، يعتقد أن البشر سيلعبون دورًا مهمًا في هذه العملية.في الشهر الماضي، توقع المؤسس المشارك لشركة بيل غيتس، أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في معظم المهام. لكن الآن مع اعتماد هذه التقنية من قبل المؤسسات حول العالم، شارك المزيد من الرؤى حول ما يعتقد أنه سيكون صامدًا للمستقبل في السنوات القادمة.وأضاف الرجل البالغ من العمر 69 عامًا أن الذكاء الاصطناعي لن يحل مكان علماء الأحياء، ولكنه سيعمل كأداة مفيدة للقيام بأشياء مثل تشخيص الأمراض وتحليل الحمض النووي، لأنه يفتقر إلى الإبداع اللازم للاكتشافات العلمية. وقال غيتس أيضًا إن الذكاء الاصطناعي لن يحل مكان خبراء الطاقة، إذ لا يزال هذا المجال معقدًا للغاية بحيث لا يمكن أتمتته بالكامل.