"تحرش بفتاة".. اعتقال مصري في السعودية

وقالت شرطة منطقة أنها ضبطت "بالتنسيق مع للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص مقيما لتحرشه بفتاة".وأوضحت أن المتهم يدعى السيد أحمد وهو مقيم بالسعودية يحمل الجنسية المصرية.كما لفتت إلى أن عملية ضبط المتهم تمت "لتحرشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".