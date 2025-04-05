ما هو اليوم العالمي للضمير ولماذا يتم الاحتفال به؟

ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للضمير يوم الـ 5 من نيسان من كل عام ويهدف إلى إبراز جهود بانتظام لتعزيز التسامح والسلام حول العالم؛ كما تشمل أهدافه التأكيد على احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات والتوعية بما يعزز التنمية المستدامة.ويهدف اليوم العالمي للضمير إلى توجيه أنظار العالم إلى أهمية التعاون من أجل حل التحديات التي تواجه البشر حول العالم.استضاف بفيينا احتفالية دولية بارزة لليوم العالمي للضمير يوم الاربعاء الموافق 2025/4/2، بالتعاون مع اتحاد السلام العالمي والمحبة (FOWPAL)، ومنظمة Flame of Peace ، ومنظمة DIGNITY؛ حيث جمع الحدث نخبة من القادة السياسيين، الدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الدولية، حيث ناقش المشاركون أهمية العالمي كقوة محركة لتحقيق السلام، العدالة، والاستدامة، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم.وفي خطوة نوعية، تم الإعلان عن “إعلان الشفافية والنزاهة”، والذي يهدف إلى تعزيز قيم العدالة، المسؤولية، والمساءلة لضمان إدارة رشيدة ومجتمعات مستقرة. وأكد المتحدثون أن تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية يعتمد بشكل أساسي على ترسيخ ثقافة الشفافية في الحكومات، المؤسسات، والقطاعات الخاصة.