أبل تطلق واحدة من أفضل ميزاتها

إضافة خفيةوقدّم iOS 18.4 بالفعل عددًا من الميزات الأساسية التي تجعل تنزيله على جهاز آيفون قرارًا فوريًا.ولكن قد تكون إحدى الإضافات الخفية واحدة من أفضل الميزات الجديدة التي قدمتها أبل على الإطلاق. فقد أضافت أبل الآن إمكانية نقل البيانات من جهاز آيفون أو آيباد إلى جهاز ماك الجديد؛ ما يجعل العملية التي كانت سهلة في الأصل أسهل بكثير.وكل ما عليك فعله هو التأكد من أن جهاز ماك يعمل بنظام macOS Sequoia 15.4، وأن جهاز آيفون أو آيباد يعمل بنظام iOS 18.4 أو iPadOS 18.4 على التوالي.ومن هناك، ستتمكن ببساطة من تحديد خيار نقل البيانات عند إعداد جهاز ماك الجديد، وسيتم نقل جميع إعداداتك الحالية والصور والمعلومات الأخرى مثل إعداد شبكة الواي فاي وأجهزة بلوتوث وإعدادات العرض وميزات إمكانية الوصول ومساحة تخزين iCloud.وكل ذلك في ثوانٍ معدودة؛ ما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد. مع ذلك، ستحتاج إلى تنزيل أي تطبيقات قمت بتنزيلها؛ لأنها لا تُنقل مباشرةً.طريقة الاستخداملاستخدام هذه الميزة الجديدة، ما عليك سوى الوصول إلى مرحلة في عملية إعداد ماك حيث يسألك عما إذا كنت تريد نقل بياناتك إلى هذا الجهاز، والتي عادةً ما تجدها بعد إعداد لغتك المفضلة. من هناك، ما عليك سوى تحديد خيار "الإعداد باستخدام آيفون أو آيباد"، وسيبدأ الجهاز بالبحث عن أيٍّ من الجهازين.في هذه المرحلة، تأكد من أن الجهاز الذي تريد نقل البيانات منه غير مقفل ومُفعّل عليه الواي فاي والبلوتوث، ثم ستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد استخدام حسابك لإعداد جهاز ماك جديد.تحديث iOS 18.4يذكر أن إصدار iOS 18.4 لاقى إشادة واسعة؛ لأنه لا يقتصر على جلب مجموعة متنوعة من الإضافات المرحب بها فحسب، بل يحمي هاتفك أيضًا من خلال 62 إصلاحًا مختلفًا للثغرات الأمنية؛ ما يجعله خيارًا ضروريًا لجميع مستخدمي آيفون.