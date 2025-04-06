عراقي يضيء لوس أنجلوس.. أسعد النجار يشرف على إنارة 250 ألف عامود

المهندس الدكتور أسعد النجار، ابن العراق، وأحد رموز العطاء المجتمعي والخبرة الهندسية في الولايات المتحدة.
يحمل أسعد النجار درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية والهيكلية، ويتمتع بخبرة تتجاوز 33 عامًا في هذا المجال الحيوي. بدأ مسيرته المهنية في عام 1989 في مدينة لوس أنجلوس. pic.twitter.com/VPt8Vt1esu
— J.S.H (@jafaralaaraji82) April 5, 2025
المهندس الدكتور أسعد النجار، ابن العراق، وأحد رموز العطاء المجتمعي والخبرة الهندسية في الولايات المتحدة.
يحمل أسعد النجار درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية والهيكلية، ويتمتع بخبرة تتجاوز 33 عامًا في هذا المجال الحيوي. بدأ مسيرته المهنية في عام 1989 في مدينة لوس أنجلوس. pic.twitter.com/VPt8Vt1esu