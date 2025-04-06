عراقي يضيء لوس أنجلوس.. أسعد النجار يشرف على إنارة 250 ألف عامود

المهندس الدكتور النجار، ابن ، وأحد رموز العطاء المجتمعي والخبرة الهندسية في .

يحمل أسعد النجار درجة في الهندسة المدنية والهيكلية، ويتمتع بخبرة تتجاوز 33 عامًا في هذا المجال الحيوي. بدأ مسيرته المهنية في عام 1989 في مدينة لوس أنجلوس. pic.twitter.com/VPt8Vt1esu — J.S.H (@jafaralaaraji82) April 5, 2025

ويشرف ، بالكامل على الإشارات الضوئية المرورية في مختلف أنحاء مدينة لوس أنجلوس بالإضافة إلى تصميم القطارات فوق الأرض تحت الأرض.، يحمل في جعبته خبرة طويلة في مجال الطاقة والإنارة، ويشغل اليوم أحد أبرز المناصب الفنية في بلدية لوس أنجلوس، حيث يُعد من العقول الأساسية في إدارة منظومة الإنارة الذكية للمدينة، والتي تُعد من الأكبر والأكثر تطوراً في .يحمل النجار درجة في الهندسة المدنية والهيكلية، ويتمتع بخبرة تتجاوز 33 عامًا في هذا المجال الحيوي. بدأ مسيرته المهنية في عام 1989 في مدينة لوس أنجلوس، حيث عمل في الطرق، التقاطعات، والإنارة، بالإضافة إلى مساهمته في قسم القطارات.اليوم، يشغل الدكتور أسعد النجار منصب مهندس أول، ويُعد المسؤول عن تطوير البنية التحتية للمدينة استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. كما يشرف على أكثر من 250 ألف عمود إنارة، بالإضافة إلى إشارات المرور والأعمدة الخشبية المنتشرة في أنحاء المدينة.إلى جانب إنجازاته الهندسية، لعب الدكتور أسعد دورًا مجتمعيًا فاعلًا من خلال عضويته في مجلس حي بورتر ، حيث ترأس لجانًا مثل السلامة والنقل، وشارك في لجان الاستدامة ومراقبة جودة الهواء. كما أعلن ترشحه لمجلس مدينة لوس أنجلوس عن الدائرة 12، واضعًا على رأس أولوياته قضايا التشرد، السلامة العامة، والاستدامة البيئية.