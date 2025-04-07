جون سينا يكشف عن إصابته بسرطان الجلد مرتين

سبب إصابة جون بسرطان الجلدوتحدث جون ، في مقابلة صحفية عن تفاصيل حياته في نيوبرتبورت وسالزبوري بيتش بولاية ماساتشوستس، حيث كان يقضي أوقاتًا طويلة في الشمس دون استخدام أي حماية للبشرة.هذا السلوك المتكرر، كما أوضح، كان السبب في تعرضه لإصابتين بسرطان الجلد، بعدما ظهرت بقع سرطانية على جلده خلال فحوصات طبية لاحقة.إزالة بقع سرطانية في مناطق مختلفة من جسدهوأوضح سينا أنه "خلال إحدى الفحوصات تم اكتشاف بقعة سرطانية في صدره الأيمن، وتمت إزالتها، وبعد عام كامل، خضع لعملية إزالة أخرى لبقعة سرطانية في كتفه الأيمن".وأكد أن "هذه التجربة كانت بمنزلة ناقوس خطر بالنسبة له، وغيّرت نظرته تجاه أهمية العناية بالبشرة وضرورة استخدام واقي الشمس".جون سينا يدخل عالم التوعية الصحيةوضمن جهوده لتوعية الجمهور، أعلن جون سينا تعاونه مع شركة نيتروجينا Neutrogena في حملة توعوية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الوقاية من الشمس، وتشجيع الناس على استخدام واقي الشمس يوميًا، خاصة في المناطق أو عند قضاء وقت طويل في الخارج".وفي رسالته للشباب، قال جون سينا: "أتمنى أن تكون قصتي رسالة واضحة للجميع، خاصةً الشباب، بضرورة الاهتمام بالبشرة. لا تنتظر حتى تتعرض للخطر لتتحرك."أبرز أعراض سرطان الجلد: كيف تكتشفه مبكرًا؟ومع تزايد الحالات عالميًا، من المهم معرفة الأعراض المبكرة لـ سرطان الجلد، لتسهيل التشخيص المبكر والعلاج الفعال. ومن أبرز الأعراض:1-ظهور بقع داكنة أو حمراء لا تختفي بمرور الوقت.2- تغير في شكل أو حجم الشامات الموجودة مسبقًا.3-نزيف أو تقشر في بقع جلدية غير معتادة.4-إحساس بالحكة أو الألم في منطقة معينة من الجلد.5-حدود غير منتظمة أو لون غير متجانس في البقع الجلدية.وينصح الأطباء بضرورة مراجعة طبيب الجلد فور ظهور أي من هذه الأعراض، خاصة لمن يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة.