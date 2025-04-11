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ترقبوا.. "القمر الوردي" في السماء
منوعات
2025-04-11 | 02:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,262 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تشهد السماء مساء يوم السبت، 13 نيسان الحالي، ظهور "القمر الوردي"، وهو ظاهرة فلكية جميلة تترافق مع بداية الربيع.
ورغم أن القمر لن يظهر باللون الوردي كما يوحي اسمه، إلا أنه يحمل العديد من الميزات الخاصة التي تجعله يستحق المشاهدة.
وسيصل القمر إلى ذروة اكتماله الساعة 8:22 مساء بتوقيت شرق
أمريكا
(00:22 توقيت غرينتش يوم الأحد 14 نيسان)، وسيكون هذا البدر هو الأصغر حجما خلال العام الجاري، وذلك لأنه سيقع في أبعد نقطة عن الأرض في مداره (والمعروفة باسم الأوج)، وهي ظاهرة تعرف باسم "القمر الصغير" (micromoon).
ورغم أن الفرق في الحجم قد لا يكون ملحوظا للعين المجردة، إلا أن خبراء الفلك يؤكدون أن هذا البدر سيكون أقل سطوعا من المعتاد.
وخلال تلك الليلة، سيكون القمر في كوكبة
العذراء
بالقرب من النجم اللامع "السماك الأعزل" أو "السنبلة"، وهو أشد النجوم تألقا في كوكبة
العذراء
، وترتيبه الخامس عشر في قائمة ألمع النجوم.
وسيحظى سكان
أمريكا
الجنوبية وأجزاء من إفريقيا بفرصة مشاهدة ظاهرة فلكية نادرة، حيث سيحجب القمر "السماك الأعزل" مؤقتا في حدث يعرف باسم "الاحتجاب" (وهو أن يحجب جرم سماوي جرما سماويا آخر عندما يمر من أمامه من منظور المراقب). وستختلف مواعيد هذه الظاهرة حسب الموقع الجغرافي.
ويعود اسم "القمر الوردي" إلى تقاليد السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، حيث يشير إلى زهور الفلوكس الوردية التي تزهر في أوائل الربيع. كما عرف هذا البدر بأسماء أخرى في ثقافات مختلفة مثل "قمر العشب النامي" و"قمر البيض"، وكلها تشير إلى علامات حلول فصل الربيع.
ويحمل هذا البدر أهمية دينية كبيرة، حيث يستخدم في
التقويم
المسيحي لتحديد تاريخ
عيد الفصح
، الذي يصادف هذا العام يوم 20 نيسان.
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