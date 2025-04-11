إليك منتجات غذائية للحفاظ على صحة المفاصل

ويقول: "يجب أن يحتوي الدم على كل ما تحتاجه المفاصل. أي من الضروري اتباع نظام غذائي متكامل ومتوازن. وطبعا من الضروري أن يحتوي على كمية كافية من البروتين من مصادر متنوعة-المرق، البقوليات ومنتجات الألبان، وغيرها. ولكن يجب أن نعلم أن البروتين من الطعام قبل أن يصل إلى مجرى الدم يشطر إلى أحماض أمينية فردية وسلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية (الببتيدات). ومنها، يأخذ المفصل البروتينات التي يحتاجها. ولكن يمكن أن تصاب المفاصل بأمراض مختلفة. مثل، التهاب المفاصل الروماتويدي، والنقرس، وخلل التنسج. وفي هذه الحالة تختلف التغذية وفقا لهذه الأمراض، فمثلا لا ينبغي على المصاب بالنقرس تناول المرق".ووفقا له، المهم لصحة المفاصل هو النشاط البدني والحفاظ على الوزن الطبيعي لأن كل كيلوغرام إضافي هو حمل إضافي على المفاصل. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم تناول الأطعمة المفيدة للمفاصل.ويؤكد: "ينبغي تناول منتجات الألبان لأنها أفضل مصدر للكالسيوم الضروري للمفاصل والعظام. ويجب في حالة خلل تنسج المفاصل أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من المغنيسيوم (البقدونس، السبانخ، البقوليات، الفواكه المجففة، المكسرات، والبذور). بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مؤخرا أدلة على التأثير الإيجابي للكركمين على صحة المفاصل. ولكن لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول امتصاصه".