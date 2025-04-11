حملة جديدة تتصدى لـ "ترندات التجميل الخاطئة".. ما تفاصيلها ؟

وألقت الضوء على فكرة برنامجها الجديد "فيلر من أول السطر"، مؤكدةً أن الهدف الأساسي منه هو تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعات التي تروج حول عالم التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت أن البرنامج سيعتمد على نقاشات صريحة وشفافة مع أطباء يتمتعون بالخبرة والمصداقية في مجال التجميل، لتقديم المعلومة الصحيحة والموثوقة للجمهور.وفي تفاصيل أكثر حول البرنامج المنتظر، كشفت عن أنه تم بالفعل تصوير 14 حلقة منه حتى الآن، مشيرة إلى أن الفكرة الرئيسية للبرنامج ترتكز على استضافة أطباء متخصصين وموثوقين في مجالات الجلدية وجراحة التجميل، وذلك بهدف مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التجميل، واستعراض أبرز الأخطاء التجميلية التي قد يرتكبها البعض نتيجة اتباع معلومات غير دقيقة.كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بتقديم النصائح والخطوات الأساسية التي يجب على الأفراد الالتزام بها والتحقق منها جيداً قبل الإقدام على أي إجراء تجميلي، وذلك لضمان سلامتهم وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.