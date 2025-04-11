إليك أسباب وطرق التخفيف من حالات الصداع النصفي

ويُوضح الخبير نوفيكوف الأسباب الرئيسية للصداع النصفي وطرق تخفيف أعراضه، حيث يشير إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل:التعرّض المباشر لأشعة الشمسالتغيّرات المفاجئة في الطقسزيادة عدد ساعاتموسم إزهار النباتات (الأشجار والشجيرات)نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسمأما بالنسبة للعلاج، فينصح نوفيكوف بما يلي:يُعد الإيبوبروفين الخيار الأول لعلاج نوبات الصداع النصفييمكن استخدام المسكِّنات التي تجمع بين الكافيين والباراسيتاموليُفضّل تجنّب استخدام الباراسيتامول بمفرده بسبب آثاره الجانبية الكثيرةويؤكد نوفيكوف على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من نوبات الصداع النصفي، من خلال:الحصول على قسط كاف من النوماتّباع نظام غذائي متوازنممارسة النشاط البدني بانتظام